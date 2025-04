În vârstă de 54 de ani, Anca Țurcașiu a trecut printr-un divorț dureros de medicul Cristian Georgescu, însă a pornit pe un nou drum, s-a reinventat, a participat chiar și la Asia Express și, cel mai important, trăiește o nouă poveste de iubire cu Călin Șerban.

Totodată, ea surprinde cu confesiunea pe care a făcut-o recent. Îmbrăcată în haine groase și cu un fes negru pe cap, Anca Țurcașiu a fost surprinsă într-un troleibuz din București, în zona centrală. În mediul online, ea a recunoscut că obișnuiește să meargă cu mijloacele de transport în comun pentru a economisi timp. Astfel, ea scapă și de grija locului de parcare.

„În orice oraș m-aș afla, cu atât mai mult în Bucureștiul aglomerat excesiv, merg des cu mijloacele de transport în comun”, a zis ea pe 10 aprilie. „Am preferat azi, mergând spre teatru, să aleg troleibuzul. În 10 minute am ajuns. Ca să nu mai menționez că n-am avut grija mașinii, vizavi de parcarea din zona centrală…

Merită să încercați și voi! Mă refer evident la cei care merg doar cu mașinile personale… Să aveți o seară frumoasă! Doamne, ce frig e afară…..🙃😉😁”, a adăugat Anca Țurcașiu, care a fost felicitată de fani pentru gestul făcut.

„Mă bucur foarte mult de alegerea dumneavoastră de a călători și cu mijloacele de transport în comun. Sper să fiți o motivație pentru cât mai multă lume în a alege transportul în comun 🙏😊 Nu știu care este elixirul frumuseții, dar străluciți din toți porii ! 😊 Numai bine vă doresc! 🤗🌷”, i-a scris o urmăritoare.

„Recomand transportul în comun, dar și mersul pe jos!”, a recomandat altcineva.

„Minunată inițiativa🥰. Apreciem gestul unui artist care are curajul să promoveze un alt mod de deplasare 🥰🥰🥰🥰🥰🥰. Sa lăsăm mașinile acasă și să utilizăm transportul în comun, vom avea un trafic mai lejer, timp mai mult pentru alte activități și un aer mai curat ❤️. Respect 👏”, a fost reacția altui fan.

Cine a ajutat-o pe Anca Țurcașiu să treacă peste divorțul de Cristian Georgescu

În 2020, Anca Țurcașiu a făcut puține dezvăluiri despre divorțul de Cristian Georgescu, alături de care are un băiat, pe Radu. Acum, invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, actrița a susținut că s-a schimbat radical după separarea de fostul soț în pandemie.

„Sunt total altă persoană. A fost un șoc foarte puternic, odată cu pandemia. Am avut două lovituri. M-am trezit dintr-odată singură pe canapea, nemaiavând ce să lucrez, nemaiavând familie, nemaiavând nimic. Dintr-odată, toată viața mea s-a răsturnat. Nu mă așteptam. Am învățat să mă cunosc, să fiu atentă la ce simt, să-mi dau importanță, să am grijă de mine.

A fost ceva grav. Am avut curaj să fac asta, să trec prin tot ce am trecut și să accept. Primul lucru care te face fericit pe pământ este acceptarea lucrurilor. E și cel mai greu. A fost foarte greu. Dar sunt alt om, altă persoană. E o perioadă de doliu. Trebuie să ai încredere, speranță și nădejde”, a declarat Anca Țurcașiu, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Întrebată pe cine a avut alături după divorț, Anca Țurcașiu a dezvăluit: „Părintele Ilarion Dan. M-a trimis cineva la el. A avut foarte multă înțelepciune, răbdare, mângâiere și căldură. A fost omul principal care m-a ajutat. Am să-i port recunoștință, lui și celor care mi-au mai fost alături atunci, toată viața. Eu sunt un om foarte recunoscător și apropiat de cei dragi”.

