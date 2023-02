Anca Țurcașiu nu a sărbătorit zilele trecute Ziua Îndrăgostiților, căci a mărturisit că nu are un partener. „Nu am avut nicio idee de petrecere. Nici de Valentine`s Day. Așa este când nu ești îndrăgostit și nu ai un partener de viață, nu prea obișnuiești să sărbătorești aceste evenimente”, a explicat Anca Țurcașiu, care e foarte preocupată de viața ei personală.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Se împarte între spectacolele la teatru și activitățile pentru promovarea liniei sale de haine. „Toate planurile mele pentru 2023 sunt legate în mare parte de activitatea mea profesională. În ceea ce privește activitatea mea de zi cu zi, eu nu îmi fac planuri decât așa, de la o zi la alta și știu ce urmează să am de făcut, dar nu mai sunt o persoană care să îmi fac planuri pentru că ați văzut și dumneavoastră tot ce se întâmplă.

În ultimii ani, suntem sortiți unor lucruri care nu că ne sperie, dar ne șochează în a fi un pic mai cu picioarele pe pământ și a ne focusa doar pe ziua pe care o trăim”, a spus ea.

Recomandări INTERVIU. Concluziile unui francez după un an în trei orașe din România: „Aveți ceva din sufletul african”

Și a continuat: „Până la urmă ajungi să îți dai seama că totul se poate schimba într-o singură zi. Tocmai de aceea eu nu îmi fac planuri pentru viața mea normală, planurile sunt doar pentru spectacolele pe care le joc, în prezent joc în 7 spectacole, pe care le joc prin turneu prin țară. Am planuri în activitatea cu hainele pe care le-am creat și vreau să merg și în zona de design de interior”.

„Timpul este cel mai bun medicament”

Invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, ea a dezvăluit că a reușit să își revină după divorțul de Cristian Georgescu, iar timpul a fost cel mai bun medicament pentru ea. Momentan nu se gândește să se recăsătorească, însă este deschisă pentru a începe o nouă relație.

„Îți mărturisesc că nu a fost ușor, dar a fost o perioadă de timp. Am stat de vorbă cu foarte mulți înțelepți și toți mi-au spus că timpul este cel mai bun medicament și așa este, timpul rezolvă absolut orice. Cineva acolo sus cred că mă iubește, pentru că am fost un om bun toată viața. Știu sigur că cineva acolo sus are grijă de mine să am o viață minunată. Am avut și un părinte, și un psiholog, dar nu mai vreau să vorbesc despre asta. Am conștientizat că trece timpul, că merit să trăiesc frumos, să am grijă de mine, să mă răsfăț. (…)

Recomandări Fiecare om are cutremurul său. Să vă spun care a fost al meu

De recăsătorit, nu știu, habar nu am. Niciodată nu poți să spui niciodată, nu merg pe principiul ăsta, dar îmi doresc să simt din nou fluturi în stomac, ca oricine. Nu e greu niciodată. Nu știi niciodată ce ți se întâmplă, nu? Dacă ies acum din platou și pac… un fluturaș? Nu știu, nu vreau să mă gândesc că nu vreau să mă mai mărit sau ceva. (…)

Îmi doresc să fiu sănătoasă și să pot să ofer tot ce am mai bun celor din jurul meu și să primesc. Și asta fac, în fiecare clipă și în fiecare zi. Vreau să încerc. Important e vibe-ul pe care îl ai în viață”, a explicat cântăreața.

GSP.RO Un olandez mutat la Arad este uimit de ce a găsit în țara noastră, ce spune despre români. „Nu sunteți deloc precum polonezii și slovacii”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro China intervine în războiul Rusia - Ucraina! Anunț neașteptat al chinezilor, Putin va...

Viva.ro Elton John, dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Freddie Mercury: 'Îşi pierduse vederea, vorbea incoerent...'

Observatornews.ro Filmul accidentului de coşmar din Brăila în care o mamă şi fiica ei au murit una lângă alta. Şi tânărul vinovat şi-a pierdut viaţa în urma impactului

Știrileprotv.ro Reacția unui localnic din Sighetu Marmației când i-a văzut pe cei 400 de evrei ultra-ortodocși veniți din SUA

FANATIK.RO Animalul din România care face de rușine carnivorele din savană. Ucide fără milă, deși nu are deloc o talie impresionantă

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 19 februarie 2023. Berbecii simt nevoia să ia o pauză mai lungă, dar cei din jur sunt de altă părere, mai ales cei dragi