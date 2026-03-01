Anca Țurcașiu și Călin Șerban au programat zborul de revenire în România, cu escală în Doha, pe 3 martie însă totul a fost anulat. Situația din Orientul Mijlociu, care a dus la anularea a zeci de curse aeriene, îi ține în tensiune pe cei doi.

„Situația e foarte gravă. Noi trebuie să plecăm pe 3 martie prin Doha, unde e război, și nu știm, habar nu avem ce urmează să se întâmple. Țineți-ne pumnii să ajungem cu bine acasă. Vă pupăm”, a transmis Anca Țurcașiu pe Instagram.

„Mulțumim! Am văzut știrile și suntem foarte îngrijorați pentru cei aflați în zonele afectate. Avem mulți prieteni în Israel care sunt în adăposturi acum. E cumplit”, a scris actrița pe contul de socializare.

La scurt timp, Anca Țurcașiu a revenit cu detalii. Actrița a aflat că zborurile din Thailanda spre Doha sunt anulate până pe 7 martie.

„Am primit multe mesaje. Suntem foarte îngrijorați pentru cei aflați în zonele de conflict. Am mulți prieteni în Israel care se află în adăposturi subterane de câteva ore bune. E îngrozitor ce se întâmplă. La noi, singura problemă este incertitudinea plecării, dar, Doamne ajută, sperăm să aflăm cât de curând ce se va întâmpla.

Ceea ce pot să spun este că până pe 7 martie nu zboară nimic spre Doha, vom vedea. O să vă țin la curent. Dumnezeu să fie cu cei aflați în această zonă cumplită, să le fie aproape și să îi salveze de la rău. Doamne ajută, vă pup!”, a transmis Anca în mediul online.

