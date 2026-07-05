Cel mai mare complex militar și de securitate națională finalizat din lume

Noua facilitate, situată la 45 de kilometri est de Cairo, în Capitala Administrativă Nouă a Egiptului, integrează funcții de comandă militară, guvernare civilă și gestionarea crizelor naționale. „Octogonul” este prezentat ca cel mai mare complex militar și de securitate națională finalizat din lume, întinzându-se pe o suprafață de aproximativ 89 de kilometri pătrați, cu o arie construită estimată la 4,7 milioane de metri pătrați, conform publicației de profil Defence Security Asia și Jerusalem Post.

Președintele Abdel Fattah el-Sisi a inaugurat personal complexul, îmbrăcat în uniforma militară, subliniind rolul său strategic. „Octogonul” este o componentă esențială a strategiei de reorganizare națională „Noua Republică”, menită să reducă vulnerabilitățile demografice și de securitate ale vechii capitale. Potrivit Defence Security Asia, structura masivă este concepută pentru a rezista atacurilor și pentru a asigura continuitatea conducerii în situații de criză.

Care este rolul Octogonului

Complexul este împărțit în 13 zone strategice și logistice, unde se centralizează operațiunile militare, coordonarea informațiilor, gestionarea urgențelor și securitatea cibernetică. Acesta integrează toate ramurile principale ale forțelor armate egiptene – armată, marină, forțe aeriene și apărare antiaeriană – alături de agenții de informații și instituții guvernamentale, cu scopul de a accelera răspunsul în situații de criză internă sau regională.

„Octogonul” are un rol crucial în coordonarea apărării aeriene, a supravegherii maritime și a operațiunilor de desfășurare a forțelor comune, reducând fragmentarea instituțională. Această transformare îi permite Egiptului să răspundă mai eficient în teatre strategice precum Peninsula Sinai, coridoarele maritime din Marea Roșie, frontierele libiene, câmpurile de gaze din Mediterana de Est și zona de securitate a Bazinului Nilului.

Tehnologia de vârf pentru un război centrat pe rețea, punctul forte al complexului

Infrastructura C4ISR bazată pe inteligență artificială este punctul forte al complexului. Sistemele de comunicații de generația a cincea și a șasea, rețelele de fibră optică criptate și platformele de gestionare a datelor în cloud permit procesarea simultană a unor volume imense de informații operaționale. Aceasta reduce semnificativ timpul necesar pentru a transforma informațiile colectate în acțiuni tactice și strategice.

„Octogonul” este, de asemenea, echipat cu sisteme avansate de securitate cibernetică, menite să protejeze împotriva atacurilor cibernetice și sabotajului infrastructurii strategice. Potrivit Defence Security Asia, această abordare subliniază importanța rezilienței rețelelor și a vitezei decizionale în conflictul modern, unde războiul cibernetic și utilizarea dronelor devin din ce în ce mai frecvente.

Israelul acuză ambițiile geopolitice în creștere ale Egiptului

Noile capacități tehnologice și structurale ale „Octogonului” vin într-un moment de tensiuni crescute în regiune, care implică Iranul, Gaza, Marea Roșie, competiția din Mediterana de Est și instabilitatea din Africa. Deși media israeliană a adoptat o atitudine rezervată, a recunoscut că acest complex reprezintă atât ambițiile geopolitice în creștere ale Egiptului, cât și o modernizare semnificativă a capacităților sale militare.

Prin această investiție strategică, Egiptul își consolidează poziția ca o putere regională emergentă, orientată către un model militar centrat pe tehnologie, cu accent pe deterrence, reziliență și decizii rapide în fața unor amenințări complexe și simultane.

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