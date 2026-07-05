„Astăzi, 5 iulie 2026, începând cu ora 13:40, circulaţia trenurilor este temporar întreruptă pe secţia Eforie Nord – Eforie Sud, din cauza unei şine rupte. Personalul CFR SA intervine pentru remedierea situaţiei şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Până la restabilirea circulaţiei în condiţii de siguranţă, trenurile de călători vor înregistra întârzieri generate de acest incident”, informează CFR Călători, potrivit News.ro.

Reparațiile decurg greu, iar circulația nu va fi reluată înainte de două ore

CFR SA a anunţat că echipele de intervenţie ale companiei se deplasează la faţa locului pentru verificări tehnice şi pentru executarea lucrărilor necesare de remediere. Măsura de oprire temporară a circulaţiei a fost dispusă pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă feroviară, conform procedurilor aplicabile în astfel de situaţii.

„Şina ruptă reprezintă o discontinuitate la nivelul elementului de rulare al căii ferate, care impune intervenţia personalului de specialitate înainte de reluarea traficului. După evaluarea în teren, echipele tehnice vor stabili soluţia de remediere şi vor executa lucrările necesare pentru repunerea liniei în condiţii corespunzătoare de exploatare”, precizează CFR SA.

Trenurile care tranzitează zona pot înregistra întârzieri

Societatea avertizează însă că accesul ăn zonă al echipelor de intervenție a fost îngreunat de traficul rutier și că reparațiile vor dura cel puțin două ore.

Până la finalizarea intervenţiei, trenurile care tranzitează zona pot înregistra întârzieri. CFR S.A. menţine legătura operaţională cu operatorii de transport feroviar, astfel încât aceştia să poată informa călătorii cu privire la circulaţia trenurilor.

Reamintim că CFR Călători introduce trenuri suplimentare pentru festivalul „Beach, Please!” 2026.

Iată cum vor circula trenurile suplimentare:

în perioada 8/9 – 12/13 iulie 2026, trenul Regio 13881 Constanța (plecare 23:20) – Mangalia (sosire 00:47);

în perioada 9–13 iulie 2026, trenul Regio 13882 Mangalia (plecare 03:28) – Constanța (sosire 04:55).

Trenurile vor opri în stațiile și haltele de pe litoral: Agigea Ecluză, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, Costinești Tabără, Pescăruș și Neptun.

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