Noua linie se va construi între Tunisia și Italia

Prima conexiune HVDC are numele de proiect ELMED, cu o istorie de aproape 9 ani de când au apărut primele idei de a o construi. Există deja o conexiune electrică între Spania și Maroc, în apropiere de Strâmtoarea Gibraltar. Acolo este vorba despre două cabluri de 400 kV şi 700 MW putere maximă fiecare, relatează publicația din Moldova PiataAuto.md.

Noua linie se va construi între Tunisia și Italia. Distanța cablului subacvatic este de 200 km, la care se mai adaugă 20 km de cablu subteran până la staţiile de convertire de pe ambele continente.

Staţiile de conversie din curent alternativ în continuu şi invers, din continuu în alternativ la celălalt capăt al liniei, vor fi localizate în Mlaabi, regiunea Menzel Temime din Tunisia, şi Partanna din provincia Trapani de pe insula Sicilia, în Italia. În ceea ce privește tensiunea, noua linie HVDC va avea 500 kV şi o putere de 600 MW.

Compania Hitachi Energy, cu sediul în Elveţia, una din deţinătoarele celor mai avansate tehnologii HVDC din lume, va construi stațiile de convertire. Cei de la Hitachi Energy vor produce şi instala toate echipamentele electrice necesare pentru aceste staţii, într-un contract de 770 de milioane de euro.

Bugetul total al proiectului este de 1,42 de miliarde de euro

Stațiile sunt cea mai costisitoare parte din proiect, astfel că reprezintă 54% din bugetul total al proiectului de 1,42 de miliarde de euro.

În ceea ce privește cablul subacvatic, acesta va ajunge la o adâncime de 800 de metri în Marea Mediterană şi va fi produs de compania italiană Prysmian. Cablul va fi produs la fabrica Arco Felice a celor de la Prysmian, situată în apropiere de Napoli.

Compania Prysmian, responsabilă de pozarea cablului pe fundul mării

De asemenea, tot Prysmian e responsabilă de pozarea cablului pe fundul mării. Nava Monna Lisa va fi folosită, după cum au anunțat italienii, alături de nava identică Leonardo da Vinci, putând poza cabluri la adâncimi de până la 3.000 de metri.

Cele două nave au fost construite în România, la şantierul naval de la Tulcea. Cei de la Prysmian vor primi 460 de milioane de euro pentru producţia şi pozarea cablului, mai scrie publicația menționată.

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