Anda Adam și Eudor Yosif Mohaci sunt și parteneri de afaceri. Cei doi au investit sute de mii de euro și deschid un club în Cluj-Napoca. În mai puțin de o lună are loc inaugurarea localului, mai exact pe 14 februarie. Pregătirile sunt în toi, iar artista merge frecvent să verifice cum merg lucrările la spațiul pe care urmează să-l deschidă în curând.

În vara acestui an, Anda Adam și Eudor Yosif Mohaci vor sărbători un an de relație, iar în luna septembrie a anului trecut acesta a cerut-o în căsătorie. Ei sunt foarte siguri pe relația lor și au planuri mari împreună. Se iubesc extrem de mult și sunt de nedespărțit. Cei doi sunt bucuroși că sunt și parteneri de afaceri.

Lucrările pentru clubul din Cluj al Andei Adam au început încă de anul trecut și sunt în plină desfășurare și acum. Peste doar câteva săptămâni va avea loc deschiderea oficială. Aceștia își doresc ca locația lor să fie precum una din Mykonos, relatează Click. Au investit mult în aparatură și au apelat la specialiști pentru design-ul clubului.

Anda Adam face naveta București-Cluj, pentru că este foarte implicată în această afacere și vrea să se asigure că totul merge conform planului. Artista a luat-o și pe fiica ei, Evelin, cu ea pe șantier.

„Ne pregătim să deschidem cel mai tare club din Cluj. Ne aflăm în plin șantier, urmează să se monteze niște lumini, lasere foarte tari”, a spus Anda Adam pe una dintre rețelele de socializare.

Cum s-au cunoscut Anda Adam și Eudor Yosif Mohaci

Prima lor întâlnire a avut loc la începutul acestui an, când artista se afla la un restaurant din Brașov alături de prietenele ei și fiica sa. Eudor Yosif Mohaci nu știa cine este Anda Adam, însă a fost cucerit de ea din prima clipă în care a văzut-o. La început, artista nu i-a acordat prea multă atenție.

„La început de an am cunoscut-o. Nu am știut cine e, pentru că nu mă uitam la televizor. Am cunoscut-o într-un restaurant din Brașov. Cum am văzut-o m-am dus la ea. Era cu niște prietene la masă și am luat un scaun și m-am pus lângă ele. (…) Numărul de telefon nu mi l-a dat, dar i l-am lăsat eu pe al meu, la hotel, pe o hârtiuță. Are și acum hârtiuța, dar nu m-a sunat niciodată”, a declarat iubitul Andei Adam în emisiunea „Teo Show” înainte de sărbători.

