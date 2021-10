Andi Moisescu, 48 de ani, a fost invitatul podcast-ului lui Mihai Bobonete și a dezvăluit cum s-a infiripat povestea de dragoste dintre el și cea care avea să-i devină soție în 2004, Olivia Steer, 45 de ani. Unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de la Pro TV, Andi Moisescu a povestit momentul când și-a văzut jumătatea, în premieră. A văzut-o la TV și i-a picat cu tronc!

”Ia uite, mă, cum de n-o știam”

”Am cunoscut-o cu doi ani înainte să ne căsătorim, am cunoscut-o în mediul nostru, al televiziunii. Înregistram la Pro TV celebrul imn de 1 decembrie. Atunci, am cunoscut-o. Știam de ea, îmi atrăsese atenția un vecin de bloc, de palier, care era tot din Oradea, prieten din copilărie cu ea. ”Știi că eu sunt prieten vechi cu o colegă de-a ta”, ”Cu cine?”, și mi-a zis de Olivia. Era corespondent pe vremea aceea. Chiar n-o știam. ”Păi, ia să te uiți s-o vezi!”. Și-atunci am dat pe TV și era o corespondență din Oradea. ”Ia uite, mă, cum de nu o știam…”. Atunci am văzut-o cu adevărat. Și de atunci, ușor, ușor… Bine, ușor că a fost greu! A fost greu s-o cuceresc, orădeanca, ardeleanca, s-a lăsat greu”, a mărturisit Andi Moisescu.

Melodia preferată a cuplului: ”Wonderful tonight”

”Cel mai important din viața oricărui om este iubirea. A fost o șansă dintr-un milion să fie aliniate toate planetele. Cel mai probabil, șansa noastră. Și n-am ratat-o”, a spus moderatorul pentru viva.ro. După cununia religioasă, mirii au organizat o petrecere la care Andi i-a cântat soției melodia lor preferată, ”Wonderful tonight”, a lui Eric Clapton.

Ingredientele unui mariaj de durată

Prezentatorul a recunoscut că este și romantic cu soția sa, dezvăluind care sunt acele momente. ”Cel puțin așa cred, că sunt romantic. În momentul în care suntem doar noi între noi, fac gesturi romantice. Dar gesturile romantice țin foarte mult de intimitatea noastră… Respectul și înțelegerea sunt foarte importante într-o căsnicie de durată. Toate derivă din dragoste. Atunci când e dragoste reală și puternică, părerea mea este că ea se transformă mai târziu, în timp, și în respect, și în înțelegere… dacă iubești cu adevărat pe cineva”, a explicat Andi Moisescu într-un interviu acordat pentru ciao.ro.

