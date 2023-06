Andra, 36 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Pe lângă cariera muzicală, ardeleanca este și jurat la emisiunea „Românii au talent”, acolo unde este colegă cu Mihai Bobonete. După mai multe încercări nereușite, Bobo a reușit să o aducă pe Andra la podcast-ul său „Da Bravo!”.

„Sunt din filme, să mă iubească dintr-o privire”

Cântăreața a făcut câteva dezvăluiri inedite și a povestit cum se consumă în prezent mariajul ei cu Cătălin Măruță, cei doi fiind căsătoriți din 2008 și având doi copii, pe Eva Maria Ioana și David.

„Acum, la 36 de ani, până în ziua când o să împlinesc 37 de ani am să zic permanent că am 36 (n.red artista este născută pe 23 august). Am nevoie de mai multă atenție. Nu știu de ce, o fi de la maturizare, habar n-am. I-am spus lui Cătălin: «Simt nevoia când intri în casă să te uiți la mine prima și prima oară! Când deschizi ușa, să te uiți în ochii mei, să simt dragostea ta!». Sunt genul din filme, să mă iubească dintr-o privire, să simt în atingerea lui. Nu să număr de câte ori facem sex pe săptămână. De câte ori facem? (râde) De câte ori se poate. Cătălin e mai introvertit, eu am dat mereu mai mult în relația asta. M-am măritat în ziua în care am împlinit 22 de ani, am avut răbdarea să preluăm unul de la celălalt”, a mărturisit Andra.

Terapie cu părintele duhovnic

Bobo a întrebat-o pe Andra dacă au fost nevoiți să facă terapie de cuplu vreodată. Artista a povestit: ”La noi terapia e diferită față de alți oameni. Avem un părinte duhovnic, părintele Cristian din comuna Dascălu, e terapia care ne vindecă sufletele. Mai stăm cu el la o poveste, plâng, mă descarc. În primă fază, e și Cătălin de față, apoi fiecare separat. Problema e la Cătălin, el nu se deschide. Dar, apoi, se întâmplă niște lucruri după discuțiile astea… Minuni! A funcționat și s-au rezolvat mereu problemele. Au fost discuții de genul că poate Cătălin nu m-a ascultat suficient sau la mine s-au adunat niște lucruri, nimic grav”.

Somnambulă în copilărie

Știe să fluiere foarte bine, un talent nativ. A fluierat refrenul melodiei „Dacă ploaia s-ar opri” a lui Cargo.

Și o altă dezvăluire, de când era copil: ”Până în 10 ani, am fost somnambulă! Noroc că dormeam cu maică-mea, mă ridicam, era o cameră mică, dădeam cu capul în dulapul din fața patului și mă întorceam! Mama mă lăsa, că știa că mă întorc”.

