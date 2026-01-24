La un moment dat, după ce prima ediție „Românii au talent” 2026 deja începuse, li s-a alăturat și Cătălin Măruță, a cărui emisiune la PRO TV va avea ultima ediție pe 6 februarie 2026.

Vizibil emoționați, cei doi au avut un moment tandru în timp ce se uitau de pe canapea la „Românii au talent” 2026, moment care s-a terminat cu un sărut, după ce și-au aruncat o scurtă privire romantică. Totul s-a întâmplat imediat după momentul în care la TV Andra a apăsat butonul Golden Buzz alături de Eva, fiica pe care o are cu Cătălin Măruță.

Celebra cântăreață a fost impresionată de Bianca Muntean, o adolescentă de doar 14 ani pe care a trimis-o direct în semifinală, iar cea care a ajutat-o în acel moment a fost Eva Măruță.

„Tu mi-ai oferit ceva… și emoție, dar m-ai năucit cu tehnica vocală. E foarte interesant că suntem în sezonul 16 și trăiesc astfel de momente datorită copiilor ca tine”, a spus Andra.

Prestația ei a făcut-o pe Andra să o invite alături de ea pe fiica ei, Eva, și împreună au apăsat butonul auriu, care îi oferă Biancăi Muntean un loc în semifinalele „Românii au talent” 2026.

Carmen Tănase a remarcat controlul incredibil pe care fata îl are asupra vocii: „Copile, ești amazing! Controlezi vocea aia incredibil. Am o senzație că ai amestecat știința de a controla vocea cu arta de a controla vocea. Este un amestec senzațional. Ești uluitoare”!

Prima ediție „Românii au talent” 2026 a fost lider absolut de audiență! În medie, peste 1,8 milioane de telespectatori s-au bucurat de spectacolul suprem, cu un milion mai mult față de televiziunea de pe locul doi. În minutul de aur, la ora 22.55, aproape 2,2 milioane de telespectatori urmăreau programul PRO TV.