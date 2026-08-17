Cântăreața a recunoscut că, de-a lungul anilor, au existat episoade în care replicile negative au reușit să o doboare sufletește și să îi creeze stări de nesiguranță, deși se bucură de dragostea a milioane de fani.

Lecția învățată de Andra în fața valului de hate

Într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, soția lui Cătălin Măruță a explicat cum a reușit în timp să își schimbe perspectiva și să nu mai lase criticile să îi zdruncine încrederea în sine.

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„Fiecare lansare, fiecare concert, fiecare proiect vine la pachet cu emoții, stări și energii primite din toate părțile. Dar, de-a lungul anilor, au existat și momente în care un singur gând negativ, o singură vorbă a fost suficientă să planteze îndoială sau dezamăgire. Am învățat, însă, să nu le mai dau putere. Să număr încurajările. Să aleg oamenii care îmi dau energie. Să cred în mine. Și să merg mai departe. Pentru voi, cei care îmi sunteți aproape cu sinceritate și din tot sufletul”, a transmis Andra pe pagina sa oficială.

Andra, sfat pentru fiica sa, Eva

Experiența acumulată în lumina reflectoarelor a determinat-o pe artistă să își învețe fiica să fie puternică, mai ales că Eva a fost expusă atenției publice de la o vârstă fragedă. Andra își dorește ca fata ei să fie protejată de hate-ul din mediul online și să crească echilibrată și sigură pe ea. Gândul ei s-a îndreptat nu doar către Eva, ci către întreaga generație de tineri.

„Și pentru Eva, îmi doresc să crească la fel: încrezătoare, puternică și recunoscătoare pentru oamenii frumoși și pozitivi din viața ei. Iar tuturor fetelor și adolescenților le doresc același lucru: să creadă în ei, în puterea lor și în frumusețea lor interioară. Nu vă comparați cu nimeni. Urmați-vă pasiunea. Aveți încredere în voi. Și mergeți înainte”, a încheiat artista.