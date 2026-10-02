Lacul Brenets a rămas fără apă aproape toată vara, iar albia sa secată a fost acoperită de vegetație, unde localnicii au desenat mesaje uriașe „HELP” și „SOS”. Situația critică reflectă nemulțumirea față de lipsa măsurilor autorităților, relatează AFP.

Volumul a scăzut cu două treimi, spune Yvan Durig

Yvan Durig, proprietar și căpitan al companiei de navigație care operează pe lac, verifică zilnic nivelul apei rămase în bazinul din nordul lacului.

„În mod normal, avem aici 25-30 de metri de apă, dar acum sunt doar 9 metri. Volumul a scăzut cu două treimi, iar peștii sunt într-o stare de saturare în această zonă”, a explicat el.

Lacul Brenets, cunoscut în Franța sub denumirea de lacul Chaillexon, este o acumulare naturală alimentată de râul Doubs, care traversează granița dintre departamentul francez cu același nume și cantonul Neuenburg din Elveția. În mod obișnuit, lacul alimentează o cascadă spectaculoasă de 27 de metri, „Saut du Doubs”, care acum a secat complet.

Regiunea Platoului Haut-Doubs, situată la granița munților Jura, are un sol carstic, bogat în fisuri și cavități, care permite apei să se infiltreze cu ușurință în subteran, provocând astfel dispariția acesteia de la suprafață.

Localnicii sunt obișnuiți cu scăderi sezoniere ale nivelului apei, dar seceta extremă din ultimii ani a atins niveluri alarmante, apropiindu-se de recordul minim stabilit în 1906.

Pe cea mai mare parte a lacului Brenets, apa a dispărut complet, lăsând în urmă un câmp de vegetație traversat doar de un fir subțire de apă. Mesajele „Help” și „SOS” sunt expresia disperării locuitorilor care simt că situația lor este ignorată.

„Suntem în plin sezon și trebuie să ne oprim din activitate”

„Lacul s-a secat anul acesta destul de devreme, iar din 20 iulie a trebuit să oprim navigația... Imaginați-vă: suntem în plin sezon și trebuie să ne oprim din activitate, ceea ce este insuportabil pentru o companie ca a noastră”, a declarat Yvan Durig, al cărui parc de 20 de ambarcațiuni de croazieră rămâne nefolosit în albia secată a lacului.

Situația este resimțită cu amărăciune și de localnici

David Favre, un locuitor în vârstă de 76 de ani, povestește: „Noi, când eram copii, ne petreceam toate verile făcând baie, jucându-ne pe plajă, sărind în apă, pescuind. Dar, de la ultima secetă din 2018, e o catastrofă.