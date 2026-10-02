Euro a depășit vineri, 2 octombrie, de pragul de 5,3 lei pe unitate la cursul oficial al Băncii Naționale a României (BNR), moneda europeană fiind cotată la 5,3447 unități.

Leul se tranzacționează la 5,34 lei pe piața interbancară, după ce joi a depășit toate recordurile anterioare.

În cursul serii de vineri, 2 octombrie, este așteptat raportul agenției de rating Standard & Poor’s privind finanțele României, existând temeri că țara noastră ar putea suferi o retrogradare la categoria „junk”, nerecomandată investițiilor.

De asemenea, deprecierea leului în fața euro vine după ce Parlamentul a respins la vot Cabinetul propus de Siegfried Mureșan, care ar fi continuat linia reformistă a lui Ilie Bolojan.

Numele premierului este important deoarece pentru investitori contează dacă țara noastră va continua reducerea deficitului bugetar.

România își propune să termine acest an cu un deficit bugetar de 6,2% din Produsul Intern Brut (PIB), dar, conform planului aprobat cu Comisia Europeană, trebuie să coboare anul viitor la 5% din PIB și mai departe să ajungă la 3%, cât este limita maximă a tratatelor europene.

Problema este că anul viitor dispar banii pe care țara noastră îi primea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar în același timp trebuie să majoreze pensiile și salariile bugetarilor și să continue investițiile.

Ce ar însemna o retrogradare la „junk”

O depunctare a țării noastre ar duce la dobânzi mai mari pentru împrumuturile României, ale firmelor și ale populației.

În același timp, ar determina o serie de investitori să vândă activele românești, ceea ce ar însemna noi deprecieri ale leului.

Ce înseamnă un leu slab

Un leu slab înseamnă automat o creștere a ratelor pentru cei cu credite în euro, dar și scumpiri la produsele importate din zona euro, precum mașinile și alimentele.

De asemenea, înseamnă creșterea sumelor în lei pe care le plătesc abonații la serviciile stabilite în euro, precum telefonie, filme sau muzică.

Creșterea dolarului american duce automat, la rândul său, la scumpirea bunurilor tranzacționate la nivel global în dolari, precum petrol, haine sau electronice.

Acestea din urmă sunt deja afectate de boomul din sectorul inteligenței artificiale, care a dus la creșterea prețurilor pentru componente electronice, precum memorii RAM, cipuri sau stocare.

Jale la dobânzi pe bursele globale

În același timp, țara noastră este afectată de turbulențele globale. Dobânzile cresc pe toată planeta din cauza inflației mari, a creșterii prețului petrolului și a deficitelor și datoriilor tot mai mari ale statelor.

Dobânzile la titlurile de stat ale SUA pe 10 ani au ajuns joi la 5,34%, pentru prima dată din 2002.

Concomitent, cele ale Franței au depășit 5%, statul francez fiind de asemenea în centrul atenției investitorilor după ce costurile sale de creditare au fost cele mai mari din 1987. La fel ca România, Franța trebuie să treacă prin Parlament bugetul pe 2027, un test pentru premierul francez Sebastien Lecornu.

În fine, în Japonia, costurile de împrumut au depășit 3%, pentru prima oară din 1996.

Dobânzile României se situau la 7,74% pe 30 septembrie, dar vineri acestea au scăzut la 7,47%, conform TradingEconomics.com.

Petrolul și motorina

În fine, prețurile la petrol și motorină dau alte bătăi de cap.

Prețul petrolului Brent a depășit joi din nou pragul de 100 de dolari pe baril, după ce Wall Street Journal a scris că Statele Unite trimit al treilea portavion american în zona Golfului Persic. Președintele Trump dorește să reia bombardamentele asupra Iranului după alegerile din noiembrie.

În același timp, SUA pun presiune pe Franța și Germania să elibereze motorină din rezervele lor, în caz contrar urmând să interzică exporturile de motorină din SUA.

China a blocat deja exporturile de motorină, astfel că o interdicție americană ar scădea prețurile în SUA, dar ar crea o penurie în restul lumii.

Europa s-a bazat pe SUA și Arabia Saudită pentru a-și acoperi necesarul de motorină.

Conform Reuters, statele europene au discutat vineri o propunere franceză de a elibera motorină pe piață și de a stopa creșterea prețurilor.