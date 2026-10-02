Ce studii are Dan Pavel de la Antena 1: „Poate m-aș fi făcut bucătar”. Cum a ajuns să lucreze în presă

Dan Pavel este, fără doar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi de la Antena 1, iar de fiecare dată când joacă echipa națională, el prezintă emisiunea care este difuzată înaintea meciurilor de fotbal.

Celebrul prezentator TV a stat de vorbă cu Libertatea atât despre meseria lui, cât și despre viața privată, dezvăluind ce studii are, dar și unde ar fi putut lucra astăzi, dacă nu devenea jurnalist. Mai mult decât atât, el ne-a spus și pentru cine a „gătit” când era în facultate.

„Eu am facut ASE-ul, am lucrat în bancă în facultate. Am ajuns în această meserie după un stagiu de practică în televiziune, imediat după plecarea din bancă. Probabil că dacă internship-ul de atunci nu se transforma în job la vremea aia, aș fi rămas în domeniul financiar.

E destul de random, după părerea mea, alesul meseriei în viață. Adică poți avea o direcție, care să se schimbe pe la 20 de ani. Eu, de exemplu, am fost mereu pasionat de gătit, încă de prin liceu. Mi-ar fi plăcut să fiu bucătar, la un moment dat. Așa i se spunea atunci meseriei, nu exista conceptul de chef. Deci, uite, poate nu eram jurnalist și nici nu lucram în domeniul bancar, ci într-un restaurant. Partea amuzanta e că am lucrat pentru o scurtă perioada într-un McDonald's, prin anul 2 de facultate. Și țin minte că i-am făcut un burger lui Marius Șumudică, venise cu copilul să îi serbeze ziua. Poate m-aș fi făcut bucătar, cine știe.

Dar m-a fascinat întotdeauna ideea de a ajunge la oameni, de a le transmite ce ai de spus și ce simți. Presa sportivă e un loc foarte bun de exprimare, pentru că pe lângă rigiditatea meseriei de jurnalist e și multă poezie la mijloc. Am lucrat inițial în zona de digital, pe sport, ulterior am început să comentez meciuri de fotbal și să apar în fața camerei. A fost groaznic la început, dar cineva s-a ținut de capul meu și pentru asta îi mulțumesc. Apoi a fost o evoluție cumva firească, iar acum sunt la știri și emisiuni din postura omului care are deja în spate câțiva ani buni de experiență”, a spus Dan Pavel în exclusivitate pentru Libertatea.

Prezentatorul de la Antena 1 a mai afirmat și că nu ar schimba nimic la viața lui sau la jobul pe care îl are în prezent, dacă ar putea să dea timpul înapoi: Cred că dacă stai să te gândești asa, îți pierzi timpul. E important să fii responsabil când îți alegi drumul și apoi să încerci să faci ce trebuie, zi de zi”!

Referitor la cei care i-au ghidat pașii în carieră, Dan Pavel nu a dorit să ne ofere nume, însă a precizat că mulți dintre aceștia îi sunt colegi.

„Sunt mulți oameni pe care îi admir în breasla noastră. Mi-au plăcut mereu comentatorii, pentru că e o relație specială între ei și public, bazată pe sentimente transmise odată cu imaginile, dar și pe ceva mister. Oamenii care m-au inspirat îmi sunt și acum colegi. Apoi mă inspiră și îmi dau energie bună jurnaliștii sportivi din Anglia sau Italia, sunt pe o frecvență bună, de urmat”, a mai spus vedeta pentru Libertatea.

La finalul interviului, Dan Pavel ne-a vorbit și despre conținutul pe care a început să-l facă în mediul online: o serie de știri cu povești din sport și nu numai.