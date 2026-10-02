Originară din America de Sud, această plantă decorativă impresionează prin frunzele sale triunghiulare de un mov intens și prin florile delicate, de culoare roz pal sau alb.

Ce să nu faci niciodată

Ceea ce face cu adevărat specială această plantă este fenomenul de photonastie, un mecanism natural prin care frunzele reacționează direct la stimulii luminoși, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

În timpul zilei, frunzele se deschid complet pentru a capta lumina soarelui, dând impresia că „dansează”, oferind impresia că un stol de fluturi mov s-a așezat pe ghiveci. Odată cu venirea serii sau în spații întunecate, acestea se pliază strâns, asemănător unei umbrele închise.

Deși este considerată o plantă relativ ușor de întreținut, mulți iubitori de flori comit o greșeală majoră care îi poate fi fatală: udarea excesivă.

Trifoiul mov crește din bulbi de mici dimensiuni, foarte sensibili la acumularea de apă în sol. Atunci când pământul rămâne îmbibat pentru o perioadă lungă, bulbii putrezesc rapid, iar planta începe să își piardă frunzele și să se ofilească.

Pentru o dezvoltare optimă, ghiveciul trebuie plasat într-un loc luminos, dar ferit de razele directe ale soarelui din orele amiezii, care pot provoca arsuri pe suprafața frunzelor.

Cum trebuie udată

Udarea se face moderat, doar după ce stratul superior de pământ s-a uscat ușor la atingere, fiind esențial ca ghiveciul să aibă orificii adecvate pentru drenaj.

Un alt aspect important în îngrijirea plantei este perioada sa naturală de repaus vegetativ. Periodic, în special la finalul verii sau iarna, trifoiul mov își poate pierde toate frunzele și poate părea complet uscat.

În acest stadiu, mulți oameni fac greșeala de a arunca ghiveciul, crezând că planta a murit. În realitate, este o etapă normală de odihnă, timp în care udarea trebuie oprită aproape complet.