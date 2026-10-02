Polonia - România 6-0. Rușine istorică pentru „tricolori”, într-o seară fără speranță la Varșovia

Pe 1 noiembrie 1962, România pierdea cu 6-0 la Madrid, împotriva Spaniei, într-un meci din calificările Campionatului European. 64 de ani mai târziu, formația lui Gheorghe Hagi a cedat la Varșovia, tot la scor de tenis.

Reprezentativa României a suferit una dintre cele mai severe înfrângeri din istoria sa, fiind învinsă vineri seară cu scorul de 6-0 de selecționata Poloniei, pe stadionul din Varșovia, în cea de-a treia etapă a Grupei B4 din Liga Națiunilor.

Eșecul usturător vine într-un moment deja critic pentru tricolori, care bifaseră anterior alte două rezultate negative în grupă: 1-2 pe teren propriu cu Suedia și 2-4 în deplasare cu Bosnia-Herțegovina. Cu zero puncte și 12 goluri primite în doar trei meciuri, România ocupă ultimul loc în clasament.

Roșu și penalty, începutul dezastrului

Meciul de la Varșovia a început într-o notă de echilibru. În primele 20 de minute, jucătorii noștri au dat impresia că pot pune probleme serioase defensivei adverse. Tudor Băluță și Dennis Man au semnat primele ocazii la poarta lui Bulka încă din minutul 9, iar combinația rapidă dintre Man și Valentin Mihăilă din minutul 13 a adus din nou pericol în careul gazdelor.

Cea mai mare ocazie a României s-a consumat în minutul 21, când Daniel Bîrligea a scăpat spre poartă, însă șutul său a fost respins cu greu de portarul polonez.

Momentul de cotitură s-a produs doar un minut mai târziu. La un atac rapid al polonezilor, Radu Drăgușin l-a împins în careu pe Robert Lewandowski. Centralul partidei a dictat imediat penalty și i-a arătat cartonașul roșu direct lui Drăgușin, într-o dublă pedeapsă. Fostul star al celor de la FC Barcelona, azi la Chicago Fire, în SUA, a executat fără emoții lovitura de pedeapsă și a deschis scorul.

Rămași în inferioritate numerică și afectați vizibil de șocul primirii golului, „tricolorii” s-au retras. Polonia a preluat complet controlul, Frankowski a lovit bara transversală în minutul 33, iar Zalewski a ratat și el o ocazie uriașă în minutul 37. La pauză, tabela arăta doar 1-0 pentru gazde, lăsând iluzia că meciul mai poate fi salvat.

Greșeli catastrofale și „set” de tenis

Partea a doua a meciului s-a transformat însă într-un veritabil monolog al Poloniei și un coșmar pentru tricolori. Lewandowski a realizat dubla rapid, în minutul 48, speculând neatenția din defensiva noastră. Câteva minute mai târziu, ghinionul s-a mutat la poarta lui Hindrich, când Virgil Ghiță a deviat nefericit minge în proprie poartă.

Hemoragia de greșeli la construcție a continuat. În minutul 62, Răzvan Marin a trimis cu capul spre propriul portar, dar a evaluat greșit distanța și i-a dat o pasă perfectă lui Piotr Zielinski pentru 4-0.

A urmat o nouă eroare colectivă: Tudor Băluță i-a oferit o pasă directă lui Jan Bednarek, care a îndeplinit o simplă formalitate. Tabela a fost închisă în minutul 86 de același Robert Lewandowski, care a completat hat-trick-ul și a stabilit scorul final, 6-0, și „set” pentru Polonia.

După trei runde disputate în Grupa B4, bilanțul naționalei este dezastruos. România rămâne fără niciun punct acumulat și cu o golaveraj greu de digerat, urmând ca presiunea pe staff-ul tehnic și jucători să atingă cote maxime înaintea următoarelor confruntări din Liga Națiunilor.

POLONIA: Bulka – Cash (Wojtuszek 63), Bednarek, Kiwior, Frankowski – W. Nowak (Urbasnki 63), Zielinski (Slisz 71) – Swiderski, Szymanski (Regula 71), Zalewski (Pietuszewski 76) – Lewandowski. SELECŢIONER: Jan Urban