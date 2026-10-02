Statistici îngrijorătoare privind dependențele, anxietatea și stările de izolare din rândul tinerilor au fost puse pe masa autorităților chiar la Palatul Cotroceni. În cadrul lansării campaniei naționale „Prevenția începe în relație” - inițiată de Asociația Zi de BINE alături de Administrația Prezidențială, OMS și Ministerul Sănătății -, secretarul de stat Stela Firu a anunțat un program masiv de 11,7 milioane de franci elvețieni dedicat sănătății mintale a adolescenților. Psihiatrul Eugen Hriscu avertizează că sistemul represiv a eșuat și arată că dezvoltarea cerebrală a copiilor este influențată direct, la nivel hormonal, de modul în care adulții aleg să-i asculte.

Cifrele unei generații în pericol: 56% au încercat vapingul, 32% s-au îmbătat cel puțin o dată

Evenimentul desfășurat la Palatul Cotroceni a adus în prim-plan datele dramatice ale studiului național ESPAD 2024:

56% dintre adolescenții de 15-16 ani au încercat țigări electronice.

dintre adolescenții de 15-16 ani au încercat țigări electronice. 46% au fumat țigări clasice.

au fumat țigări clasice. 32% s-au îmbătat cel puțin o dată în viață.

s-au îmbătat cel puțin o dată în viață. 1 din 16 tineri a consumat deja droguri și substanțe ilegale.

„Nu poți preveni ceea ce nu înțelegi, iar prevenția reală nu se face prin frică, ci prin relație”, a subliniat Melania Medeleanu, fondatoarea Asociației Zi de BINE. Aceasta a atras atenția că speriatul sau amenințările cu poliția nu mai funcționează: „Atunci când exagerăm ca să speriem, tinerii nu mai văd nicio parte adevărată. Prevenția începe acolo unde cineva observă, întreabă și rămâne”.

Ce spune Mirabela Grădinaru, prima-doamnă despre pericolele și temerile din familii: „Părinții au nevoie să fie ascultați, nu doar judecați”

Prezentă la lansare în cadrul proiectului „România în Lumină”, prima-doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a vorbit din postura de mamă despre teama de a nu fi un părinte destul de bun într-o lume plină de pericole digitale și substanțe.

„Prevenția începe în relație, dar se construiește împreună. Sunt mamă și, ca orice părinte, am foarte multe temeri. Mă tem ca și copiii mei să nu se simtă singuri, să nu creadă într-un moment greu că nu au cui să-i spună ce simt. Prevenția nu începe cu o statistică, nu începe cu o interdicție sau într-un raport. Prevenția începe atunci când un copil se simte ascultat. Dar și părinții au nevoie de sprijin, au nevoie să fie ascultați, nu doar judecați”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Psihiatrul Eugen Hriscu: „Pentru prima dată, știința ia locul poliției. Creierul copilului se calmează la nivel hormonal dacă părintele doar ascultă”

Medicul psihiatru Eugen Hriscu, implicat în proiectele Asociației Zi de Bine, a prezentat dovezile științifice din spatele noii strategii de prevenție și a salutat schimbarea de abordare la nivel guvernamental:

„Pentru prima oară de când vorbim de droguri în politică, știința noastră poate să vorbească. Nu poliția, nu procuratura, nu penitenciarele! Psihologii, medicii, asistenții sociali! Studiile de neuroimagistică arată o dovadă extraordinară: în 54-56% din situații, părintele influențează direct, la nivel hormonal și cerebral, reacția afectivă a copilului. Dacă îl ignori pe tânăr, îl determini să se izoleze. Dacă doar asculti și ești empatic și calm, reușești să-i reconfigurezi răspunsul emoțional”, a explicat dr. Eugen Hriscu.

Psihiatrul a adăugat că adicțiile se răspândesc în lanț, la fel ca renunțarea la ele: „Dacă eu ofer un model pozitiv prietenilor mei, și ei au o șansă mai mare să adopte comportamente pozitive, iar mai departe, chiar oameni pe care nu-i vom cunoaște niciodată vor fi influențați în bine. Relația este un vehicul pentru schimbarea comportamentală”.

Ce spun elevii din programul KIT când adulții îi întreabă „Cum ești?”

Programul KIT este un proiect de prevenție dezvoltat de Asociația Zi de BINE, ajuns în prezent la a treia generație în parteneriat cu 18 licee din București. Proiectul se bazează pe principiul de peer education (educație între egali).

În loc ca adulții să vină cu prelegeri rigide în fața claselor, programul KIT formează elevi de liceu ca mentori informali pentru propriii lor colegi. acești tineri sunt instruiți pe teme de sănătate mintală, gestionarea anxietății și prevenirea consumului de alcool, tutun și substanțe psihoactive. Pentru că adolescenții tind să se deschidă și să ceară sprijin mai degrabă în fața prietenilor decât a profesorilor sau părinților, mentorii KIT devin o primă rețea de siguranță în școli: ei pot identifica din timp semnele de izolare sau consum, pot oferi un prim sprijin emoțional și pot ghida colegii aflați în dificultate către specialiști.

Lansarea campaniei „Prevenția începe în relație”

Punctul cel mai sensibil al evenimentului de la Cotroceni l-au reprezentat mărturiile elevilor de liceu pregătiți ca mentori în programul KIT de educație între egali. Aceștia au explicat cât de mare este prăpastia dintre răspunsurile de fațadă și ce simt ei cu adevărat.

„Suntem în lumea răspunsurilor scurte, cu ușa închisă. Când spunem «suntem OK», ce vrem să spunem, de fapt, este «mai avem nevoie de puțin timp». Părinții ne întreabă formal «Cum mai ești? Bine?», dar prima întrebare ar trebui să fie: «Nu, pe bune, cum ești? Am văzut că te-ai retras, vrei să vorbim?». Această întrebare nu trebuie formulată perfect, ci doar să arate că ești acolo să asculți”, a mărturisit un elev participant la program.

Un alt tânăr a explicat cum presiunea grupului îi împinge pe mulți spre substanțe și cât de greu este să spui „nu”: „Dacă ai un grup bun de prieteni, ei o să te țină pe picioare. Iar când unul prinde curaj și zice «nu» la droguri sau alcool, celălalt își dă seama că nu e singurul care gândește așa și capătă la rândul lui curaj”.

Stela Firu, secretar de stat în Ministerul Sănătății: „1,2 milioane de copii vor fi sprijiniți. Reabilităm 4 centre de sănătate mintală”

Stela Firu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a detaliat investițiile financiare pregătite de statul român alături de partenerii elvețieni:

11,7 milioane de franci elvețieni finanțare elvețiană, completată de o cofinanțare de două milioane de euro de la Ministerul Sănătății pentru perioada 2025–2028.

finanțare elvețiană, completată de o cofinanțare de de la Ministerul Sănătății pentru perioada 2025–2028. 1,2 milioane de copii și adolescenți vor beneficia direct de servicii de prevenție și sprijin.

vor beneficia direct de servicii de prevenție și sprijin. 4 centre de sănătate mintală din țară vor fi reabilitate, dotate și specializate pe prevenirea și tratarea adicțiilor la copii și adolescenți.

vor fi reabilitate, dotate și specializate pe prevenirea și tratarea adicțiilor la copii și adolescenți. Formarea specialiștilor: vor fi pregătiți 3.700 de profesioniști din domeniul medico-sanitar și 400 din cel psiho-social, alături de profesori și polițiști.

vor fi pregătiți 3.700 de profesioniști din domeniul medico-sanitar și 400 din cel psiho-social, alături de profesori și polițiști. Proiect integrat în 5 județe: un model național de prevenție, tratament și reintegrare socială pentru tineri va fi testat în Constanța, Iași, Brașov, Dolj și Timiș.

„Prevenția trebuie să înceapă de devreme, să fie o acțiune continuă și susținută. Nu putem face prevenție singuri în sistemul de sănătate: avem nevoie de profesori pregătiți, polițiști informați și de părinți implicați. Primul pas este să fim acolo pentru copiii care au nevoie”, a declarat secretarul de stat Stela Firu.

Platformă nouă pentru sprijinul părinților și mesaje anonime de la elevi

Campania „Prevenția începe în relație” continuă eforturile Asociației Zi de BINE, care a creat deja spații terapeutice de lungă durată la Spitalul Voila (Câmpina) și Spitalul „Sf. Stelian” (București).

Printre noile instrumente puse la dispoziția publicului pe platforma vorbestecumine.info.ro se numără:

Micropodcastul „Ce spunem vs ce vrem să spunem” - un spațiu de dialog deschis între adolescenți, părinți și psihologi. Rețeaua de suport pentru părinți - primul program din România de prevenție de grup creat special pentru mame și tați. Mecanismul de mesaje anonime, unde elevii își pot descărca gândurile pe care nu au curajul să le rostească cu voce tare acasă sau la școală.

Campania lansată de asociație include materiale video care surprind distanța dintre ce simt cu adevărat adolescenții, părinții și profesorii și ce ajung să-și spună unii altora, pe cele trei relații centrale: adolescent–părinte, adolescent–adolescent și părinte–profesor. Li se adaugă micropodcastul „Ce spunem vs ce vrem să spunem”, o serie de dialoguri cu părinți, profesori, elevi și psihologi care aprofundează decalajul relațional. Toate acestea se regăsesc pe platforma vorbestecumine.info.ro , ce oferă resurse pentru părinți și profesori, conținut realizat pentru și de către adolescenți, precum și un mecanism prin care oricine poate lăsa un mesaj scris, anonim, despre lucrurile care, de multe ori, rămân nespuse în conversațiile de zi cu zi.

„Am construit această campanie pornind de la o convingere simplă: nu poți preveni ceea ce nu înțelegi, iar prevenția reală nu se face prin frică, ci prin relație. «Prevenția începe în relație» nu este doar un mesaj, este și o direcție de lucru pe termen lung, susținută de parteneri instituționali și de specialiști din mai multe domenii, pentru ca adolescenții din România să aibă în jurul lor adulți pregătiți să îi asculte cu adevărat”, au declarat Melania Medeleanu și Luciana Zaharia, fondatoarele Asociației Zi de BINE.