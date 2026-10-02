Preţurile petrolului au scăzut vineri după ce Europa a fost de acord să elibereze motorină din rezerve

După ce statele europene au acceptat solicitarea preşedintelui american Donald Trump de a elibera motorină din rezerve, pentru a reduce preţurile şi necesarul de importuri de combustibil din SUA, preţurile petrolului au scăzut vineri cu aproximativ 2 dolari pe baril, relatează Reuters.

Cotațiile petrolului Brent au scăzut cu 1,80 dolari

Cotațiile petrolului Brent au scăzut cu 1,80 dolari, sau 1,76%, ajungând la 100,50 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 2,02 dolari, adică 2,18%, coborând la 90,85 dolari pe baril. Pe parcursul săptămânii, Brent a înregistrat o scădere de 2,84%, iar WTI de 1,54%, conform aceleiași surse.

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat pentru Reuters faptul că Statele Uniunii Europene au convenit asupra unei propuneri franceze de eliberare a unor cantităţi suplimentare de motorină din rezerve.

„Europa tocmai a acceptat să elibereze o cantitate masivă din rezervele sale importante de motorină”, a scris Trump pe Truth Social.

Decizia a fost luată de guvernele europene după ce au discutat o propunere a Franţei privind eliberarea a 50 de milioane de barili de motorină de către statele europene şi a 50 de milioane de barili de ţiţei de către membrii Agenţiei Internaţionale pentru Energie. Conform sursei menționate, o parte din motorina europeană ar urma să fie pusă pe piață în 20 de zile.

Vineri, președintele francez Emmanuel Macron a condus o videoconferință cu liderii G7. Totuși, nu era clar imediat dacă statele G7 au convenit asupra cantităţilor de combustibil propuse de Franţa.

Trump a declarat anterior că analizează posibilitatea interzicerii exporturilor americane de motorină

Această decizie intervine după ce Trump a declarat anterior că analizează posibilitatea interzicerii exporturilor americane de motorină.

Europa este deosebit de vulnerabilă la o astfel de măsură, deoarece ar fi una dintre regiunile cele mai afectate de o eventuală oprire a exporturilor americane, a afirmat Phil Flynn, analist senior la Price Futures Group.