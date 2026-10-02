Preţurile petrolului au scăzut vineri după ce Europa a fost de acord să elibereze motorină din rezerve

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
După ce statele europene au acceptat solicitarea preşedintelui american Donald Trump de a elibera motorină din rezerve, pentru a reduce preţurile şi necesarul de importuri de combustibil din SUA, preţurile petrolului au scăzut vineri cu aproximativ 2 dolari pe baril, relatează Reuters.
Cuprins:
Cotațiile petrolului Brent au scăzut cu 1,80 dolari, sau 1,76%, ajungând la 100,50 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 2,02 dolari, adică 2,18%, coborând la 90,85 dolari pe baril. Pe parcursul săptămânii, Brent a înregistrat o scădere de 2,84%, iar WTI de 1,54%, conform aceleiași surse.
O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat pentru Reuters faptul că Statele Uniunii Europene au convenit asupra unei propuneri franceze de eliberare a unor cantităţi suplimentare de motorină din rezerve.
„Europa tocmai a acceptat să elibereze o cantitate masivă din rezervele sale importante de motorină”, a scris Trump pe Truth Social.
Decizia a fost luată de guvernele europene după ce au discutat o propunere a Franţei privind eliberarea a 50 de milioane de barili de motorină de către statele europene şi a 50 de milioane de barili de ţiţei de către membrii Agenţiei Internaţionale pentru Energie. Conform sursei menționate, o parte din motorina europeană ar urma să fie pusă pe piață în 20 de zile.
Vineri, președintele francez Emmanuel Macron a condus o videoconferință cu liderii G7. Totuși, nu era clar imediat dacă statele G7 au convenit asupra cantităţilor de combustibil propuse de Franţa.
Această decizie intervine după ce Trump a declarat anterior că analizează posibilitatea interzicerii exporturilor americane de motorină.
Europa este deosebit de vulnerabilă la o astfel de măsură, deoarece ar fi una dintre regiunile cele mai afectate de o eventuală oprire a exporturilor americane, a afirmat Phil Flynn, analist senior la Price Futures Group.
De asemenea, Ole Hansen, şeful strategiei pentru mărfuri la Saxo Bank, a apreciat că evoluţia arată că principala problemă a pieţei energetice nu mai este disponibilitatea ţiţeiului, în condiţiile redresării fluxurilor din Orientul Mijlociu, ci oferta de produse rafinate, limitată de capacitatea şi producţia mai reduse ale rafinăriilor din Orientul Mijlociu şi Rusia.