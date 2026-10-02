Doi români au agresat și jefuit o femeie în propria casă, în Austria. Victima a murit la câteva săptămâni după atac

O pensionară în vârstă de 87 de ani din Salzburg, Austria, a fost jefuită și agresată în luna iunie. Femeia a fost găsită în stare critică în locuința sa din cartierul Taxham, iar doi bărbați de origine română se află în prezent în arest preventiv, relatează publicația austriacă Kosmo.at.

Potrivit anchetatorilor, victima a fost atacată în propria casă, fără a avea posibilitatea să ceară ajutor. Descoperirea a fost făcută după ce cunoștințele ei, îngrijorate că nu s-a prezentat la o întâlnire, au venit să o caute. Se presupune că atacul a avut loc cu o zi înainte de a fi găsită.

Rudele femeii de 87 de ani au transmis că din locuință lipseau numeroase obiecte de valoare. La câteva săptămâni după acest atac, femeia a murit, iar românii ar putea acum să fie acuzați de jaf urmat de moartea victimei, un capăt de acuzare grav care ar putea atrage pedepse semnificative.

Procuratura a ordonat efectuarea unei autopsii, iar investigațiile continuă pentru a aduna toate probele necesare, informează Kosmo.at.