Administrația Prezidențială a atras atenția vineri seară, 2 octombrie, asupra unor imagini „de tip pamflet”, făcute cu Inteligența Artificială, care circulă pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce a apărut fotografia cu Nicușor Dan și Donald Trump.

„Este distribuită pe anumite conturi de social media o imagine de tip pamflet, realizată prin intermediul Inteligenței Artificiale, având ca subiect fotografiile făcute de Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la recepția tradițională oferită în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. Acesta este un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic de la baza acestor fotografii și să genereze neîncredere în autorități și în veridicitatea comunicărilor publice”, a precizat Cotroceniul.

„Cadrul aproape identic al acestor fotografii este cauzat de faptul că la acest eveniment a avut acces doar fotograful oficial al Casei Albe, iar fotografiile au fost procesate și eliberate concomitent în cursul zilei de astăzi către toate reprezentanțele țărilor participante”, a precuzat Cotroceniul, repetând informația furnizată către Libertatea în urmă cu câteva ore.

Reamintim că, pe contul de X al președintelui Nicușor Dan, a fost postată vineri, 2 octombrie, la ora 15:16, o fotografie în care șeful statului apare alături de președintele SUA, Donald Trump. Lângă cei doi stă și partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru. Cei doi au fost la New York în urmă cu o săptămână.