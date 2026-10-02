Simona Halep a reacționat oficial în urma problemelor financiare grave cu care se confruntă compania aeriană AnimaWings. Fostul lider mondial a transmis că a decis să pună capăt contractului de imagine pe care îl derula cu operatorul român, măsura venind la scurt timp după ce societatea a depus cererea de intrare în insolvență, potrivit GSP.

„Nu am beneficiat din punct de vedere financiar”

Decizia vine la doar câteva luni după ce dubla campioană de Mare Șlem devenise imaginea oficială a companiei aeriene. În mesajul transmis public, sportiva și-a exprimat surprinderea față de evoluția rapidă a evenimentelor și a subliniat că parteneriatul fusese gândit pe termen lung.

Simona Halep a explicat că pentru ea situația reprezintă un adevărat șoc, având în vedere că proiectul fusese demarat cu intenții excelente.

Halep a dat asigurări că nu a avut niciun rol în managementul companiei sau în deciziile comerciale, financiare sau operaționale, că nu a avut niciun beneficiu financiar și că prioritatea AnimaWings trebuie să fie găsirea unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Instagram, Simona Halep a precizat că a hotorât să rupă contractul de imagine:

„Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situație neplăcută pentru toate părțile implicate și, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situație. Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare. Pentru mine, șocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc. Țin să precizez și faptul că până în acest moment eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat”.

Fostul număr 1 WTA a punctat că unele schimbări majore pot apărea imprevizibil în mediul de afaceri și a menționat că regretă contextul creat, exprimându-și speranța că situația se va clarifica în cel mai scurt timp.

Totodată, aceasta a precizat că regretă situația în care s-a ajuns și speră ca lucrurile să fie clarificate cât mai repede.

Rezilierea contractului cu Simona Halep marchează astfel o nouă lovitură de imagine pentru brandul care își propusese o extindere masivă pe piața din România.

AnimaWings a depus cererea de intrare în insolvență la Tribunalul București

Operatorul aerian românesc AnimaWings a depus cererea de intrare în insolvență la Tribunalul București, pe 30 septembrie 2026. Decizia vine la doar o zi după ce compania anunțase o reorganizare a activității și renunțarea treptată la aeronavele Airbus A220-300 din flota sa.

Dosarul cu numărul 40903/3/2026 a fost repartizat Secției a VII-a Civile din cadrul Tribunalului București, dar instanța nu a stabilit deocamdată primul termen pentru analizarea solicitării.

În ziua depunerii cererii de insolvență, niciuna dintre cele șase aeronave Airbus A220-300 din flota companiei nu a mai decolat. În prezent, AnimaWings mai are în dotare doar două aeronave Airbus A320. Într-un comunicat citat de Ziarul Financiar, reprezentanții companiei au declarat că „echipele operaționale lucrează permanent la reorganizarea programului, astfel încât, acolo unde este posibil, zborurile planificate inițial cu aeronave A220-300 să fie preluate de celelalte aeronave disponibile”.

Totuși, reducerea temporară a flotei a dus la modificări în programul de zboruri, afectând pasagerii.

Probleme financiare și datorii acumulate la aeroporturi și la statul român

În spatele deciziei de a cere protecția insolvenței se află o serie de dificultăți financiare semnificative. Conform datelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), la data de 30 iunie 2026, AnimaWings avea datorii de 11,5 milioane de lei către statul român, o sumă aproape dublă față de cea raportată la 31 martie 2026, când restanțele se ridicau la 5,63 milioane de lei.