Primăria București a atras atenția vineri, 2 octombrie 2026, că Bucureștiul este cea mai poluată capitală din UE, astfel că depășește de 4 ori valorile maxime.

Mesajul postat de Primăria Municipiului Bucureşti

„E alarmant! Bucureştiul este cea mai poluată capitală din UE: depăşeşte de 4 ori valorile maxime. O arată studiile de mediu şi raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dat publicităţii la începutul anului. De altfel, România este în procedură de infrigement şi a fost condamnată de Curtea de Justiţie a UE încă din 2020 din cauza poluării din Capitală. La acel moment am primit obligaţia de a lua măsuri urgente. Care NU s-au luat! Iar sănătatea ne este pusă în pericol”, a transmis, vineri, Primăria Bucureşti, într-o postare pe Facebook.

„Timpul nu mai are răbdare cu Bucureștiul”, a spus primarul general Ciprian Ciucu.

Tocmai de aceea, edilul a organizat astăzi o dezbatere la care a invitat toți factorii implicați: reprezentanți ai autorităților de mediu, sănătate, dar și societatea civilă.

„A fost prezentată situația foarte proastă în care se află orașul nostru, riscurile pentru sănătate, dar și măsuri concrete pe care ni le-am propus.

E un subiect extrem de delicat. Au fost nenumărate articole în care s-a atras atenția că vom primi amenzi foarte mari dacă nu vom face ceva cu poluarea. Bucureștenii se îmbolnăvesc în fiecare zi. Și întrebarea fundamentală este: vrem și noi să ne civilizăm sau nu?

Îmi spunea șeful Gărzii de Mediu că sunt primul primar care abordează acest subiect. Și voi zice un cuvânt de care au fugit mulți primari: zone cu nivel scăzut de emisii.

Vrem să le implementăm. Din nou, eu am tras bățul scurt, pe mandatul meu scurt trebuie să iau deciziile cele mai nepopulare. Dar mi le asum”, a anunțat, la începutul dezbaterii, Ciprian Ciucu.

Care sunt sursele mari de poluare

Potrivit datelor transmise de municipalitate, există două mari surse de poluare:

-Traficul rutier, astfel că în Bucureşti şi Ilfov sunt înmatriculate peste 2,8 milioane de maşini. Din acestea, aproape 1,3 milioane sunt vechi şi poluante.

-Încălzirea rezidenţială cu combustibili solizi (lemn şi cărbune)

Care sunt măsurile propuse

În acest context, două măsuri propuse sunt:

Limitarea etapizată a mașinilor poluante

„Mai întâi din centrul, apoi din tot orașul. Începem de la 1 noiembrie 2027 cu restricționarea mașinilor non-euro în zona centrală. Sunt vizate 80.500 de autoturisme fabricate înainte de 1991. Apoi, progresiv, până în anul 2032, limităm accesul Euro 1, 2, 3, 4 și 5”, conform postării.

Cea de-a doua măsură este înlocuirea treptată a sistemelor de încălzire cu lemn și cărbune

„Datele INS arată că, în București, sunt 18.593 de case care se încălzesc astfel. Dintre acestea, 15.200 au putut fi localizate”.

Conform postării, cele mai multe sunt concentrate în Ferentari – Rahova – Giurgiului, în Giulești Sârbi – Chitia Triaj, în zona Cățelu – Industriilor – Policolor, dar și în Colentina – Andronache – Fundeni.