Dezvăluirea emoționantă făcută de Elena Ionescu despre fiul ei, Răzvan. „L-am făcut să devină un pic din mine”

Elena Ionescu, una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, a fost invitată la „În Oglindă”, emisiune ce se difuzează sâmbătă, de la ora 22:00, la Kanal D2. În dialogul cu Mihai Ghiță, prezentatorul emisiunii, artista povestește despre începutul în muzică, anii în care și-a construit o carieră în ritm alert, imaginea de sine și momentele dificile de pe scena vieții.

Cu sinceritate și vulnerabilitate, Elena Ionescu își deschide sufletul și vorbește despre lecții de viață și binecuvântări.

„Eu cred că Dumnezeu îți dă întotdeauna exact cât poți duce și te duce exact unde trebuie să ajungi, pentru că are niște proiecte cu tine sau are niște lucruri pe care tu trebuie să le înțelegi”, mărturisește Elena Ionescu.

Încă de mică a iubit muzica. A urcat pe scenă la doar șase ani, îmbrăcată într-un costum de Scufița Roșie. A participat la multe concursuri și festivaluri prin țară, unde a câștigat multe premii. A plecat dintr-un oraș mic și a luptat să-și facă un nume. A crescut în fața camerelor. A devenit solista uneia dintre cele mai căutate trupe din România. Ne-a reprezentat la Eurovision. În spatele tuturor acestor reușite, Elena spune că au stat mereu oamenii care i-au fost alături încă de la început: părinții. Aceștia au crescut-o cu credință și lecții pe care astăzi le prețuiește mai mult ca oricând.

„Părinții mei sunt totul pentru mine. Sunt doi oameni modești, cu credință, cu multe lecții pe care au știut să mi le dea, cred eu, la momentul potrivit. (...) Eu sunt conștientă și voi fi întotdeauna conștientă că datorită lor sunt persoana care sunt astăzi și mă consider un om binecuvântat”, spune Elena.

Dincolo de bucuria de a fi pe scenă, există tăișul celebrității, dar și o viață personală cu lumini și umbre, cu frici și probleme, vulnerabilități și încercări. Astăzi, a făcut pace cu trecutul și vorbește cu deschidere despre viața ei.

„Eu trăiesc de când l-am născut pe Răzvan. Eu simt că prin el trăiesc copilăria”, spune invitata.