Cristian Tudor Popescu, deranjat de atitudinea lui Nicușor Dan: „De unde știm că nu e o minciună sfruntată, încă una?”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru afirmația potrivit căreia investitorii străini și instituțiile financiare i-ar fi transmis că nu vor alegeri anticipate.

CTP a amintit mai întâi că tot el l-a clasat pe Nicușor Dan pe locul al cincilea într-un clasament personal al președinților României postdecembriste, după Traian Băsescu, Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Klaus Iohannis și că, de atunci, președintele a reușit „performanța unică de a coborî în această ierarhie”.

„N. Dan nu e suveran. Acum vreo 3 luni, publicam un clasament al subsemnatului răspunzând la întrebarea: Care este cel mai puțin rău președinte al României postdecembriste? 1. Traian Băsescu, 2. Emil Constantinescu, 3. Ion Iliescu, 4. Klaus Iohannis, 5. Nicușor Dan. De atunci, N. Dan reușește performanța unică de a coborî în această ierarhie. Ultima treaptă, deocamdată: „Investitorii străini, instituțiile financiare, mi-au transmis că nu vor alegeri anticipate, da?”. Stupoare... Apoi, gândul: adică, politica internă a României este dictată de niște persoane din afara țării!... Nu trebuie să te dea suveranismul afară din casă ca să bagi de seamă că alegația încalcă grosolan suveranitatea României”, a scris CTP pe Facebook, joi, 1 octombrie.

El a adăugat că Nicușor Dan nu a prezentat nicio dovadă pentru informația invocată: „Mai întâi, N. Dan nu prezintă nicio probă a informației, făcută în stilul „Am de 100 de ori mai multe informații decât voi, da?”. De unde știm că nu e o minciună sfruntată, încă una, care să justifice fixația antialegeri a președintelui Dan?”.

CTP s-a referit și la relația României cu Uniunea Europeană, afirmând că nici UE, în calitate de finanțator oficial al țării, nu ar interveni în modul în care România trebuie să își rezolve problemele politice interne. „Apoi, nici UE, finanțatorul oficial al României, n-ar întreprinde vreodată un asemenea amestec în treburile interne ale țării. Și îl permitem unor oameni de afaceri privați? Ni se poate pretinde îndeplinirea unor criterii și parametri, între care și stabilitatea politică, dar nu modul în care s-o facem!...”, a punctat gazetarul.

În final, Cristian Tudor Popescu a criticat și folosirea frecventă de către Nicușor Dan a formulei „da?”: „Autoaprobarea, „da?”-ul de înaltă frecvență al președintelui Dan, este singura „dovadă” prin care încearcă să convingă că tot ce spune e adevărul curat”.