Susține Susține

Creșterea economică în era inteligenței artificiale

Leonardo Badea
Leonardo Badea
Contributor
Comentează
grafic-crestere-online-economie-inteligenta-artificiala
Grafic online cu creșterea unui produs din perspectivă economică, în timpul Inteligenței Artificiale
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Trăim într-o perioadă de profunde transformări; în fapt, are loc o schimbare de paradigmă. Așa cum de altfel știm, marile transformări economice ale istoriei au fost legate aproape întotdeauna de capacitatea oamenilor de a transforma cunoașterea în tehnologie și apoi tehnologia în productivitate. Ca să facem doar o simplă trecere în revistă, fără a trata exhaustiv acest subiect, spre exemplu motorul cu aburi, electricitatea, producția de masă, semiconductorii și internetul nu au reprezentat doar invenții spectaculoase. Fiecare dintre ele a modificat, uneori mai puțin, alteori mai mult, modul în care producem, muncim, comunicăm și, în cele din urmă, modul în care definim valoarea economică.

Astăzi, ne aflăm probabil în situația în care o nouă transformare a apărut la orizont și înaintează cu o viteză amețitoare. Inteligența artificială, robotizarea, calculul cuantic, volumele uriașe de date și digitalizarea economiei încep să formeze infrastructura unei noi etape de dezvoltare.

Dar ce se află la baza unei astfel de transformări? Răspunsul cel mai la îndemână este că în spatele acestei lumi aparent sofisticate se află un principiu extrem de simplu, de altfel: informația poate fi reprezentată, procesată și transmisă digital prin combinații de 0 și 1. Putem vorbi, în acest sens, despre tranziția economiei actuale spre un nou tip de economie pe care o putem defini ca fiind economia binară. În fapt, o astfel de economie este o economie în care o parte tot mai mare a valorii nu mai provine din materia fizică sau din forța de muncă utilizate pentru realizarea unui produs, ci în special din informația, algoritmii, proprietatea intelectuală și tehnologia încorporate în acesta. Economiile emergente trebuie să evite capcana venitului mediu, tocmai de aceea, pentru a avansa în ierarhia internațională, dezvoltarea tehnologiei și implementare modelelor AI nu mai sunt opționale, ci elemente fundamentale ale noului model de dezvoltare.

Un moment important pentru dezvoltarea recentă a inteligenței artificiale a fost publicarea de către cercetătorii Google a lucrării Attention Is All You Need. Vaswani et al. (2017) propun arhitectura Transformer, bazată pe mecanismul de self-attention, ca alternativă la modelele secvențiale utilizate până atunci, în special rețelele neuronale recurente și convoluționale. Unul dintre avantajele importante ale acestei arhitecturi este posibilitatea de a identifica relațiile dintre diferitele elemente ale informației procesate fără a fi necesară prelucrarea lor strict secvențială. Acest lucru permite o paralelizare mult mai eficientă a calculelor și, implicit, utilizarea unor volume considerabil mai mari de date în procesul de antrenare. Inițial, arhitectura Transformer a fost dezvoltată pentru procesarea limbajului natural, însă aplicabilitatea sa s-a dovedit mult mai largă. Dosovitskiy et al. (2021), în An Image is Worth 16×16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale, extind această abordare la procesarea imaginilor. Ideea este relativ simplă: imaginea este împărțită într-un număr de fragmente (patches) de dimensiune fixă, care sunt ulterior transformate în reprezentări vectoriale și tratate într-o manieră asemănătoare secvențelor de cuvinte. Autorii arată că, în condițiile utilizării unor seturi suficient de mari de date pentru antrenare, Vision Transformer (ViT) poate obține rezultate comparabile sau chiar superioare arhitecturilor convoluționale consacrate. Dincolo de performanțele obținute în aplicațiile individuale, această evoluție are o implicație economică importantă. Capacitatea algoritmilor de a procesa text, imagini și, ulterior, alte forme de informație nestructurată extinde considerabil numărul activităților cognitive care pot fi asistate sau automatizate. În măsura în care aceste tehnologii sunt integrate în procesul de producție, efectele lor se pot transmite asupra productivității totale a factorilor, producției și cererii pentru diferite categorii de muncă.

Dimensiunea acestor efecte este însă departe de a fi clară. O perspectivă relativ prudentă este prezentată de Acemoglu (2024) în The Simple Macroeconomics of AI. Utilizând un model bazat pe sarcini (task-based model), acesta arată că efectul agregat al AI depinde nu numai de numărul activităților care pot fi automatizate, ci și de câștigurile de productivitate obținute în cazul fiecăreia dintre acestea. Pe baza estimărilor privind expunerea diferitelor ocupații la AI și a rezultatelor microeconomice disponibile, Acemoglu estimează o creștere cumulată a TFP de aproximativ 0,66% pe parcursul a zece ani. Aceasta ar corespunde unei contribuții suplimentare de aproximativ 0,064 puncte procentuale pe an la creșterea TFP. Estimarea devine și mai redusă dacă se ține seama de faptul că o parte dintre activitățile expuse AI sunt dificil de automatizat. Efectul asupra producției poate fi însă mai mare decât efectul direct asupra TFP, deoarece creșterea productivității determină, la rândul său, o reacție a investițiilor și o acumulare suplimentară de capital. Acemoglu estimează astfel efecte cumulate asupra PIB mai mari decât cele asupra TFP, magnitudinea acestora depinzând inclusiv de intensitatea răspunsului investițional. Automatizarea poate produce, în același timp, efecte importante asupra pieței muncii. Acemoglu și Restrepo (2019) arată că preluarea de către capital a unor sarcini realizate anterior de muncă generează un displacement effect, cu efect negativ asupra cererii pentru muncă și asupra ponderii veniturilor salariale în valoarea adăugată. În sens opus acționează reinstatement effect, asociat apariției unor noi sarcini în care munca deține în continuare un avantaj comparativ. Efectul final al progresului tehnologic asupra muncii depinde, prin urmare, de importanța relativă a celor două mecanisme.

La celălalt capăt al spectrului se află scenariile asociate dezvoltării Artificial General Intelligence (AGI). Korinek și Suh (2024) analizează o economie în care progresul AI permite automatizarea treptată a unor sarcini din ce în ce mai complexe, până la situația în care tehnologia ar putea realiza toate sarcinile efectuate de munca umană. O concluzie importantă a analizei lor este că evoluția salariilor depinde de raportul dintre viteza cu care are loc automatizarea și ritmul acumulării capitalului. Dacă automatizarea avansează lent, acumularea de capital poate susține cererea pentru activitățile care continuă să fie realizate de oameni, iar salariile pot continua să crească. Dacă însă automatizarea se produce suficient de rapid, munca poate deveni relativ abundentă în raport cu sarcinile care îi mai sunt rezervate, iar salariile pot începe să scadă chiar înainte ca automatizarea completă să fie atinsă. Diferențele față de scenariul relativ moderat analizat de Acemoglu sunt considerabile. În unele dintre simulările prezentate de Korinek și Suh, tranziția către o formă avansată de AI poate conduce la creșteri ale producției de peste zece ori într-un interval de aproximativ două decenii, în funcție de ipotezele privind viteza progresului tehnologic și posibilitățile de automatizare.

Trammell și Korinek (2023) analizează problema dintr-o perspectivă apropiată, concentrându-se asupra consecințelor pe termen lung ale automatizării producției și ale activităților de cercetare. Dacă AI poate substitui munca într-o parte suficient de mare a procesului de producție, una dintre constrângerile tradiționale asupra creșterii economice – oferta limitată de muncă – își pierde treptat importanța. Într-un scenariu în care producția poate fi automatizată aproape integral, iar capitalul reproductibil poate prelua o parte tot mai mare dintre activitățile desfășurate anterior de oameni, rata de creștere a producției poate crește substanțial, în timp ce ponderea muncii în venit se poate reduce. Efectul devine și mai puternic atunci când automatizarea cuprinde activitatea de cercetare-dezvoltare, deoarece AI contribuie în acest caz nu doar la producția curentă, ci și la generarea progresului tehnologic viitor. În aceste condiții, efectul asupra salariilor nu este în mod necesar același cu efectul asupra producției: o economie poate înregistra o creștere foarte rapidă a outputului concomitent cu o reducere a ponderii veniturilor care revin muncii. Literatura oferă astfel un interval foarte larg de rezultate posibile, de la efectele relativ moderate asupra TFP estimate de Acemoglu (2024) până la modificări mult mai ample ale producției, acumulării de capital și remunerației muncii în scenariile de tranziție către AGI analizate de Korinek și colaboratorii săi.

O țară poate concura pentru o perioadă prin costuri salariale reduse sau acces la resurse naturale. Dar asemenea avantaje sunt fragile. Salariile cresc odată cu dezvoltarea economică ca urmare a procesului de convergență și a cunoscutului efect Balassa – Samuelson, iar diferențele de cost pot fi replicate de alte economii. Avantajul mult mai greu de reprodus este cel bazat pe cunoaștere-inovare, capital uman cu abilități specifice, tehnologie și proprietate intelectuală.

Tocmai de aceea, țările aflate în grupul economiilor avansate încearcă să ocupe segmente ale lanțurilor globale de valoare în care marjele sunt ridicate: cercetare și dezvoltare, software, semiconductori, biotehnologie, robotică, inteligență artificială, industria aerospațială, tehnologii energetice avansate și servicii sofisticate. Nu este suficient doar să produci mai mult, contează din ce în ce mai mult ce produci, cu ce tehnologie produci și câtă cunoaștere este încorporată în ceea ce produci.

În limbaj economic, această transformare se poate explica prin modificări importante ale productivității totale a factorilor (TFP), care reflectă, în fapt, partea din creșterea producției care nu poate fi explicată doar prin acumularea de muncă și capital. Încă din modelul neoclasic al lui Solow (1956), progresul tehnologic reprezintă principala sursă a creșterii economice pe termen lung, fiind însă tratat ca un factor exogen. Ulterior, teoria creșterii endogene, dezvoltată prin contribuțiile lui Romer (1986, 1990) și Lucas (1988), a încercat să explice modul în care progresul tehnologic și productivitatea sunt generate chiar în interiorul economiei. Romer acordă un rol central ideilor, cunoașterii și inovării, în timp ce Lucas pune accentul pe acumularea de capital uman. Din această perspectivă, tehnologia, organizarea, competențele, calitatea instituțiilor și inovarea permit unei economii să obțină mai mult din aceleași resurse, iar dezvoltarea AI poate amplifica aceste mecanisme și, implicit, creșterea productivității pe termen lung.

În sensul celor menționate anterior, investițiile în cercetare-inovare și educație pot produce efecte care se propagă în întreaga economie. Acestea sunt în fapt baza pentru a avea o creștere economică sustenabilă. Se creează astfel un cerc virtuos, care, pentru o economie aflată în convergență, permite trecerea la o creștere economică bazată pe surplus de productivitate.

Si aici aș dori să intervin cu o nouă apreciere. De fapt, atunci când vorbim de creștere economică trebuie să avem în vedere natura acesteia, nu doar ca și conținut (componentele care o determină), dar și din perspectiva capacității de regenerare.

Este important să avem creștere economică, dar se pune o nouă întrebare: această creștere economică are la bază o serie de condiții care vor determina multiplicarea ei, regenerarea capacitații de creștere viitoare? Astfel, o creștere se numește generatoare atunci când procesul prin care produce prosperitate are un efect multiplicator pentru posibilitatea de a produce prosperitate și în viitor.

Privind lucrurile astfel, am putea defini trei tipuri de creștere economică: o creștere extractivă, care implică un consum important de resurse și ale cărei efecte sunt preponderent temporare; o creștere sustenabilă, care pune accent pe continuitate și pe prevenirea acumulării unor dezechilibre economice, sociale sau de mediu; și o creștere generatoare, care are la bază un efect multiplicator care se propagă inclusiv asupra perioadelor viitoare. Acest din urmă tip de creștere accentuează importanța capacității economiei de a genera endogen factorii care să susțină continuarea dezvoltării pe termen mediu și lung. O perspectivă complementară este oferită de Jones, López-Salido și Philippon (2026), care aduc în discuție distincția dintre creșterea exponențială și cea aditivă a productivității. Autorii găsesc, pentru economia SUA, dovezi în favoarea unei dinamici condițional aditive a TFP, ceea ce implică faptul că sporurile de productivitate nu cresc în mod necesar proporțional cu nivelul deja atins al acesteia. Acest rezultat sugerează că mecanismele care generează creșterea și capacitatea acestora de a se perpetua în timp sunt cel puțin la fel de importante precum ritmul de creștere observat la un anumit moment. Cele trei forme de creștere descrise anterior pot fi legate și de poziția economiei în cadrul ciclului economic și nu sunt, în practică, reciproc exclusive. Aceeași economie poate manifesta simultan și cu intensități diferite, caracteristici ale mai multor forme de creștere, ceea ce am putea defini, într-un sens mai larg, drept o structură fractală a procesului de creștere economică.

Suntem la începutul unei noi călătorii. După revoluția agricolă, revoluția industrială și revoluția digitală, intrăm în epoca inteligenței artificiale și a robotizării. Noua frontieră nu mai este doar geografică sau spațială. Este frontiera inteligenței, a informației și a cunoașterii într-o economie digitalizată, care va evolua cu altă viteză decât am fost obișnuiți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Economia României BNR - Banca Națională a României Inteligenta artificiala
Parteneri
La asta nu se aștepta absolut nimeni, dar nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat acest detaliu despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni, dar nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat acest detaliu despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Unica.ro
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
Gsp.ro
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Gsp.ro
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Avantaje.ro
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
Peste 4.000 de comercianți români și-au extins afacerile pe piețele din Bulgaria și Grecia prin intermediul platformei de comerț electronic Trendyol
Știri România
15:00
Românii, motorul Trendyol în Balcani: o treime din vânzările din Grecia și Bulgaria vine de la cei 4.000 de comercianți din România
Protest antiguvernamental „Asta nu e Moscova” la Sofia, Bulgaria – 28 septembrie 2026
Exclusiv
Știri România
13:00
Cum a trecut Bulgaria prin șapte rânduri de alegeri anticipate și a supraviețuit economic. Explicația lui Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR
Parteneri
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Adevarul.ro
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Gică Hagi şi Jan Urban, adversari în dueluri memorabile în Spania! Polonezul, decisiv într-un meci cu România la Varşovia
Fanatik.ro
Gică Hagi şi Jan Urban, adversari în dueluri memorabile în Spania! Polonezul, decisiv într-un meci cu România la Varşovia
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Financiarul.ro
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Denise Rifai
Stiri Mondene
16:06
Denise Rifai, noi detalii despre emisiunea la care lucrează, după ce a părăsit „Furnicuțele”. „Va fi ceva WOW”
Mirela Retegan
Stiri Mondene
15:55
Anunțul făcut de Mirela Retegan despre Asia Express: „Am câștigat mult mai mult decât un trofeu”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Mamaia pierde nisip, Năvodari câștigă. Cum s-au schimbat plajele în 10 ani de la primele lucrări de înisipare
Observatornews.ro
Mamaia pierde nisip, Năvodari câștigă. Cum s-au schimbat plajele în 10 ani de la primele lucrări de înisipare
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Parteneri
Gsp.ro
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
Gsp.ro
Românii n-au vrut să plătească 100.000 de dolari pentru el » În vară, a fost vândut cu 28 de milioane de euro!
Parteneri
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
Mediafax.ro
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Redactia.ro
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
Kanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
POLITIC
Nicușor Dan a postat o fotografie alături de Donald Trump la o săptămână după Adunarea Generală a ONU, Foto: X
Politică
15:30
Nicușor Dan a postat o fotografie alături de Donald Trump la o săptămână după Adunarea Generală a ONU: „O onoare”
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Politică
13:21
Primele declarații din PNL, după ce Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Fierbe Hagi! Emanuel Roșu dezvăluie din Polonia trăirile selecționerului României înainte de duelul cu Lewandowski
Fanatik.ro
Fierbe Hagi! Emanuel Roșu dezvăluie din Polonia trăirile selecționerului României înainte de duelul cu Lewandowski
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
16:33
Unde are loc cea mai mare reuniune mondială dedicată spațiului, Congresul Internațional de Astronautică (IAC) 2026
Stiri Mondene
16:20
Cosmin Cernat dă startul unei noi serii de interviuri. Ce regulă le-a impus invitaților săi
Știri România
16:17
Simona Halep, decizie radicală după ce compania aeriană AnimaWings a cerut intrarea în insolvență
Știri România
16:06
10.000 de bărbați din București și Ilfov, cel mai tânăr având 43 de ani, sunt convocați, de pe 5 octombrie, la un exercițiu de mobilizare
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Bani și Afaceri
12:57
Euro, nou record negativ la cursul BNR, din cauza instabilității politice: 5,3447 lei. Ce înseamnă deprecierea bruscă a monedei naționale
Bani și Afaceri
13:23
Indicele ROBOR crește din nou și atinge cele mai mari valori din ultimele luni
Știri România
11:47
Ion Țiriac vrea să construiască un hotel de 4 stele în Otopeni: patru etaje cu 136 de unități de cazare
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
Castraveți bulgărești
Lifestyle
13:01
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Spectacol într-o sauna Therme
Cultură și Vacanțe
12:43
Locul din București unde saunele devin scene: povești din Harry Potter și spectacole de stand-up comedy
Horoscop berbec pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop scorpion pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Scorpion. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop leu pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Leu. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Interiorul Bisericii Ortodoxe Zlătari, situată pe Calea Victoriei, unde se află racla cu moaștele Sfântului Mucenic Ciprian.
Lifestyle
2 oct. 2024
Sfântul Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie:tradiții și obiceiuri. Ce să faci neapărat în această zi
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cum știi când începe să fermenteze mustul
Lifestyle
24 sept.
Cum îți dai seama că mustul începe să fermenteze
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Lifestyle
22 sept.
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Prețurile producției industriale din România au crescut cu 2,1% în luna august 2026, comparativ cu luna precedentă.
Știri România
12:40
Val de scumpiri în România, INS anunță că prețurile de producție au crescut cu aproape 12% față de 2025
România nu se confruntă cu riscul de a nu putea plăti pensii şi salarii, în ciuda crizei politice şi a unui guvern interimar.
Știri România
10:24
Alexandru Nazare a anunțat ce se întâmplă cu pensiile românilor în această iarnă: „excludem această posibilitate”
INSTANT DNA IASI BOLOJAN 000 INQUAM Photos Miruna Turbatu-
Știri România
10:00
Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
instalatie-metawealth sursa foto metawealthco
Exclusiv
Știri România
10:00
Moldova devine o uriașă „baterie” a României: investitori din mai multe țări au proiecte de sute de milioane de euro
oameni-romani-strada-guvernul-romaniei
Opinii
14:54
„Vox populi, vox Dei”
grafic-crestere-online-economie-inteligenta-artificiala
Opinii
14:43
Creșterea economică în era inteligenței artificiale
Actriță repetând pe scena unui teatru
Analiză
Opinii
06:55
Artiști din toate țările, uniți-vă! Jos capitalismul, trăiască ideologia!
Harta conductelor regionale
Analiză
Opinii
1 oct.
Coridorul Vertical e cu scandal!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu