Președintele Nicușor Dan și premierul Italiei, Giorgia Meloni, au inițiat o scrisoare comună, semnată de 17 lideri europeni, prin care i-au cerut lui Micheál Martin, premierul Irlandei, țară care deține Președinția Consiliului UE, ca agricultura și politica de coeziune să rămână priorități în viitorul buget al UE și s-au opus unor tăieri suplimentare, au declarat vineri, 2 octombrie, surse politice pentru Libertatea.

La inițativa lui Nicușor Dan și a lui Meloni, liderii Grupului Prietenilor Coeziunii i-au trimis vineri, 2 octombrie, o scrisoare lui Micheál Martin, înaintea negocierilor pentru bugetul UE 2028-2034 și a Consiliului European care va avea loc în perioada 15-16 octombrie.

Aceștia cer păstrarea finanțării totale alocate Politicii de Coeziune și Politicii Agricole Comune în viitorul Cadru Financiar Multianual, susținând că eventualele reduceri financiare vor slăbi aceste politici importante pentru obiectivele economice și sociale ale UE, au precizat sursele Libertatea.

Demersul celor 17 lideri vine înaintea reuniunii Consiliului European, unde va fi discutat viitorul buget al UE și „este așteptat ca președinția irlandeză să elaboreze un document revizuit de negociere”, au declarat sursele citate.

Mai mult, potrivit informațiilor Libertatea, Nicușor Dan și Giorgia Meloni vor continua coordonarea statelor din Grupul Prietenilor Coeziunii și vor organiza luna aceasta o nouă întâlnire a liderilor grupului, pentru a susține o poziție comună în negocierile privind viitorul buget al UE.