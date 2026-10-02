Consiliul Concurenței a făcut vineri, 2 octombrie 2026, o serie de precizări legate de intrarea noilor acționari în Anima Wings Aviation SA, societatea care şi-a cerut insolvenţa, în contextul interesului manifestat în spaţiul public şi al solicitărilor de informaţii primite în legătură cu această operaţiune.

Precizările făcute de Autoritatea de Concurență

Autoritatea de Concurenţă a precizat faptul că a constatat că „intrarea noilor acţionari în Anima Wings nu intră în incidenţa Legii Concurenţei”.

„Având în vedere interesul manifestat în spaţiul public şi solicitările de informaţii primite în legătură cu această operaţiune, Consiliul Concurenţei face următoarele precizări: Consiliul Concurenţei a analizat operaţiunea prin care BT Asset Management S.A.I. S.A., Winners Holding Investments S.R.L. şi Evergent Investments S.A. intenţionau să intre în acţionariatul Anima Wings Aviation S.A. şi a constatat că nu intră sub incidenţa Legii concurenţei”, arată, vineri, Consiliul Concurenţei, într-un comunicat de presă.

De asemenea, analiza autorităţii de concurenţă a arătat că, în urma operaţiunii nu s-ar fi produs o modificare de durată a controlului asupra Anima Wings Aviation S.A.

Când au fost comunicate concluziile Consiliului Concurenţei

„Concluziile Consiliului Concurenţei au fost comunicate reprezentanţilor părţilor implicate la sfârşitul lunii iulie 2026”, se menţionează în comunicat.

Conform legislaţiei în domeniul concurenţei, o operaţiune reprezintă o concentrare economică şi trebuie autorizată de autoritatea de concurenţă atunci când, în urma unei tranzacţii, se produce o modificare de durată a controlului asupra uneia sau mai multor companii.

Controlul reprezintă posibilitatea de a exercita o influenţă decisivă asupra activităţii unei companii, de exemplu asupra deciziilor sale strategice sau comerciale.

„Prin urmare, simpla intrare a unor noi acţionari în capitalul unei companii nu reprezintă, în sine, o concentrare economică, dacă aceştia nu dobândesc posibilitatea de a exercita o astfel de influenţă”, susţin oficialii de la Autoritatea de Concurenţă.

BT Asset Management S.A.I. S.A., parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, este o societate de administrare a investiţiilor, se precizează în comunicat. Winners Holding Investments S.R.L. desfăşoară activităţi de investiţii. Evergent Investments S.A. este o societate de investiţii listată la Bursa de Valori Bucureşti, având ca activitate principală realizarea de investiţii financiare.

Ce anunț a făcut vineri BT

Vineri, Banca Transilvania (BT) a informat că fondul său de investiţii nu a mai intrat în acţionariatul companiei, aşa cum fusese anunţat în primăvară.

„Referitor la tranzacţia anunţată în luna aprilie 2026, care viza o posibilă intrare a BT Asset Management SAI SA (BTAM) în acţionariatul AnimaWings (Anima Wings SA), şi în contextul depunerii de către compania aeriană a cererii pentru intrarea în insolvenţă, BTAM precizează că tranzacţia nu s-a concretizat. Prin urmare, BT Asset Management nu a fost şi nu este acţionar al AnimaWings. Anunţul făcut în luna aprilie arăta interesul pentru un parteneriat şi posibilitatea de a sprijini dezvoltarea unui proiect antreprenorial românesc, care să contribuie la creşterea conectivităţii României. Deşi această tranzacţie nu s-a concretizat, BT Asset Management îşi menţine direcţia de a identifica şi susţine companii şi proiecte cu potenţial în economie", a comunicat, vineri, BT.