De ceva vreme, pe micul ecran circulă un spot publicitar în care familia Măruță face planuri și liste pentru petrecerea aniversară a 25 de ani de căsătorie. Juratil de la „Românii au talent” a ținut să precizeze faptul că nu au ajuns deocamdată la „nunta de argint”, însă fiind un eveniment atât de important, este bine să-l organizeze din timp. „Anul acesta facem 17 ani. Noi în reclamă am zis că facem lista din timp, că nunta de 25 de ani este un moment care trebuie pregătit, deci nu am zis că este anul acesta. Dar nu, anul acesta împlinim 17 ani de căsătorie și 19 ani de când suntem împreună, deci mai avem până la nunta de argint, dar nu e rău să o pregătim din timp, să ne facem listele”, a explicat râzând Andra.

Un astfel de eveniment are nevoie de pregătiri intense, cu atât mai mult cu cât, Andra s-a căsătorit chiar de ziua ei de naștere. „Cea de 25 de ani este mai importantă. Cel puțin în România. Nunta de argint și nunta de aur sunt cele mai importante. Astea sunt astea sărbătorite, cu petrecere. Eu aș vrea să mă sărbătoresc în fiecare an. Bine, eu chiar sărbătoresc în fiecare an pentru că m-am măritat de ziua mea, deci oricum ar fi este sărbătoare la noi în casă pe 23 august pentru că m-am născut pe 23 august, m-am măritat pe 23 august. Deci 23-ul ăsta are ceva”, a mai completat artista pentru Libertatea.

Andra nu vrea să revină la silueta de la 21 de ani

A păstrat rochia de mireasă mai mult ca amintire, nu pentru că are de gând să refacă pozele de la nuntă sau să o îmbrace cu o altă ocazie. Nici măcar nu are vreo așteptare ca fiica ei, Eva, să vrea să o poarte în cea mai frumoasă zi a vieții ei. „Am rochia, am sandalele. Sunt într-un sac. Nu am ținut rochia de mireasă acasă, am ținut-o unde am mai multe rochii și costumații pe care nu mai pot să le țin pentru că sunt foarte multe acasă. Pe multe dintre ele le-am dat, dar pe cele de suflet le-am ținut, iar rochia este una dintre ele. Chiar zilele trecute m-a întrebat Cătălin ce facem cu ea. I-am zis să o lase acolo. Mă uit la filme în care fetele, într-adevăr primesc de la mamă, dar nu sunt obligate să le poarte, dar măcar o au ca amintire. Să fim serioși, se schimbă moda și nu prea mai îmbracă nicio fată rochia mamei. Eu nu aș ține morțiș ca Eva să o poarte, dar să fie ca amintire cât s-o mai putea. Sau dacă vrea să taie din ea ceva”, a explicat juratil de la „Românii au talent”.

Artista s-a măritat pe când avea 21 de ani și, cum era firesc, silueta ei s-a modificat între timp, iar rochia cu pricina nu îi mai vine. Nici nu vrea să se dea peste cap pentru a avea din nou mărimile de atunci. Andra recunoaște că ar mai vrea să dea jos câteva kilograme, însă nu foarte multe, căci se simte bine în pielea ei.

„Da bine, pe un picior să-mi vină. Asta e cu target, până la nunta de argint să revin la măsurile de atunci. Parcă nu mi-ar plăcea să mai am kilogramele alea. Mie îmi place un pic mai cu forme, de asta și am formele astea. Acum sigur că mi-ar plăcea să mai slăbesc vreo 6-7, să zicem 10 kilograme, dar nu atât de mult cum eram acum 17 ani. Mie îmi place mai cu forme așa. Mă simt foarte bine în pielea mea”, a mai declarat Andra în exclusivitate pentru Libertatea.

