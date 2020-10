Cum au hotărât Andra și Cătălin Măruță ca micuții lor să devină persoane publice. “Ei nu sunt nevoiți să își câștige existența, asta e marea diferență”

Artista și soțul ei au acordat un interviu pentru revista Viva!, în care au explicat cum au hotărât că David și Eva să devină persoane publice.

“Eva și David au șansa de a trăi aceste vremuri în care este atât de ușor să arăți ce abilități ai, să evoluezi ușor, să înveți de la alții.

Tehnologia clar vine în sprijinul generației lor. Copiii noștri au văzut, de când erau bebeluși, platouri de filmare, ședințe foto, era clar că vor dori să facă parte din acest univers, este normalitatea lor.

Ne bucurăm că sunt dezinvolți în fața camerelor, că le place să cânte, să danseze, dar știu că, de fapt, mai târziu își vor alege profesiile și noi îi vom sprijini indiferent ce drum vor alege.

Nici nu ne putem imagina ce noi meserii vor apărea în 30 de ani! Așa cum acum 15 ani nu puteai să visezi încă să fii Community Manager sau influencer, nu? Așteptăm să vedem ce aduce viitorul”, a spus Andra pentru VIVA!.

“Vlogul a venit în urma experimentelor lui David: el a început să se filmeze singur și ni s-a părut foarte haios.

Apoi, am vrut să arătăm bucăți din viețile noastre și Cătălin a venit cu ideea filmărilor în mașină pentru #EvaShow. Practic, lucrurile s-au întâmplat firesc, noi vrem ca lumea să ne vadă cât mai mult pe noi așa cum suntem, necosmetizat, nearanjat. Vlogurile ne ajută să comunicăm exact așa, direct cu fanii.

Educația financiară este o temă foarte complicată și ne-am propus să o abordăm de când ei sunt foarte mici. Noi nu am crescut în familii în care totul era posibil și accesibil, am și muncit de la vârste fragede și am apreciat tot ce ne-au oferit părinții noștri. Asta se vede și acum, nu facem excese, nu cheltuim toți banii câștigați, nu ne îndatorăm ca să ne satisfacem orice dorință”, a mai spus Andra.

Eva și David conștientizează faptul că ei deja câștigă bani

Eva și David au avut întotdeauna ce și-au dorit, însă cu măsură, iar părinții le-au explicat ce înseamnă valoarea banului.

“Ne dorim ca și ei să crească știind diferența dintre dorință și nevoie și să știe cât e nevoie să muncești pentru a avea rezultate, fie ele financiare sau de alt fel.

Asta nu înseamnă că nu le cumpărăm lucruri, dar le explicăm mereu ce înseamnă asta, de unde vin banii și cum îi folosim. În plus, îi învățăm să doneze, să dea jucării și haine, să se gândească și la alții care sunt mai puțin norocoși.

Le-am explicat că au câștigat și ei bani, dar este foarte diferită munca lor de a unor adulți: ei nu sunt nevoiți să își câștige existența, asta e marea diferență.

Noi avem grijă de ei, iar când avem o propunere pentru toti patru, luăm decizia împreună cu ei, gândindu-ne și la efortul lor, dar și la dezavantaje. Prioritatea noastră este ca ei să fie fericiți, sănătoși, nu să îi stresăm”, a mai adăugat artista

