Andreea Antonescu a declarat recent că nu acceptat de la început să poze dezbrăcată. După ce a cerut o sumă uriașă, vedeta a fost sunată de directorul revistei, iar în anul 2002, Andreea Antonescu a acceptat să pozeze pentru 30.000 de euro.

„Au început telefoanele de la fotbaliști. S-au terminat repede. Au fost diferențe de cultură, diferențe de înălțime. O copertă m-a făcut de la copil femeie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mă întrebam, oare ce am făcut? Dar am rămas cea mai bine plătită, eu la 1,57, 42 de kilograme. Tot eu am rămas cel mai bine plătită. Mulțumesc lui Dumnezeu am rămas în istorie pentru chestia asta”, a mărturisit Andreea Antonescu, în cadrul unui, potrivit viva.ro.

„Frate-miu mi-a zis: până aici a fost. Spera într-o zi să mă mărit și să nu mai am numele ăsta. Încăpățânată cum sunt, mi-am păstrat numele chiar dacă m-am măritat”, a declarat cântăreața.

PARTENERI - GSP.RO „Am mers pe jos 37 de kilometri pentru tine”. Cine este bărbatul care a terorizat-o pe Emma Răducanu, după ce a aflat unde locuiește

Playtech.ro Ce a putut să facă Monica Gabor pentru Irinel Columbeanu, imediat cum a aflat că a ajuns sărac lipit pământului. RESPECT!

Observatornews.ro Poliţist din Alexandria, prins beat criță și drogat după ce furase o mașină. Agentul este și diacon, în timpul liber

HOROSCOP Horoscop 30 ianuarie 2022. Taurii ar fi bine să își țină în frâu dorințele, ca să nu facă gafe pe care tot ei vor trebui să le repare

Știrileprotv.ro Primele imagini cu prăbușirea celui mai nou avion US Navy, un aparat de război de 100.000.000 de dolari, în timpul aterizării pe un portavion |VIDEO

Telekomsport ŞOC! A rămas GOALĂ la petrecerea fiului, ţinuta a cedat! Doamna naţiunii, foto interzis minorilor

PUBLICITATE Raluca Feher, despre secretele vieții ei de influencer