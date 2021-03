Andreea Antonescu s-a întors din Republica Dominicană. Primele imagini cu artista pe aeroport. „Sper, totuși, că nu m-au părăsit calitățile de fată elegantă”

Vizibil slăbită, dar cu zâmbeul pe buze, artista a făcut glume atunci când a fost întrebată despre experiența trăită.

„Ca din junglă! Sper, totuși, că nu m-au părăsit calitățile de fată elegantă și nu cred că vrei să știi cum am mâncat primul fel de mâncare pe care l-am primit când am ieșit din competiție, dar consider că voi reuși foarte bine să mă reintegrez în societate.

Până acum am făcut față aeroporturilor prin care am trecut. Uitați-mă aici, sunt bine, sunt ok. E de bine”, au fost primele gânduri ale Andreei Antonescu, după ce a aterizat pe meleagurile românești, potrivit Wowbiz.

