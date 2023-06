În urmă cu câteva luni, Andreea Antonescu s-a despărțit de tatăl celei de-a doua fetițe, însă nu își pierde încrederea în iubire și relații. Vedeta este convinsă că la un moment dat va întâlni bărbatul potrivit ei și speră că se va căsători. Ea a mai fost căsătorită o dată, cu Traian Spak, însă au divorțat oficial în urmă cu câteva luni, chiar dacă despărțirea lor avusese loc în urmă cu mai mulți ani.

„Sunt o persoană împlinită. Îmi doresc și alte lucruri de la viață și sunt convinsă că ele vor apărea în momentul în care eu voi fi pregătită pentru ele. În momentul acesta îmi lipsește o familie, atât. În rest, am tot, sunt fericită și împlinită. Să dea Dumnezeu să mă mărit.

Sunt convinsă că mă iubește Dumnezeu. Lucrul acesta l-am realizat de când eram mică și făceam terapie. Mi s-a spus într-un mod atât de frumos «Andreea, Dumnezeu este cu tine în barcă», încât din secunda aceea mi-am dat seama că nu voi mai coborî niciodată din acea barcă” , a spus artista pentru Fanatik.

„Este însă posibil ca în ziua botezului sau cu o zi înainte să leșin de emoții”

Venice Victoria va fi botezată pe 24 iunie, iar cântăreața are mari emoții cu privire la acest eveniment frumos din viața ei. „Urmează botezul pe data de 24 iunie. Ziua Siennei este pe 24 mai. Nu am timp să am emoții, sunt foarte multe detalii care trebuie puse la punct. Este însă posibil ca în ziua botezului sau cu o zi înainte să leșin de emoții. Simt că se va întâmpla asta.

Botezul va fi la un local din Snagov și va fi atât înăuntru, cât și în afară pentru că nu știm cum va fi vremea. Am cea mai bună stilistă din România, care mă cunoaște ca om și care mă nimerește de fiecare dată. Știe bine să îmbine elemente, de la genul de eveniment, până la starea mea și atunci sunt convinsă că și de această dată va arăta ce este mai bun din mine.

Nu știu dacă vom avea toate trei ținute la fel ( n.r., ea și fetițele) pentru că bebelina este foarte excentrică. Este dantelată, învolănată și are și un pampon mare pe cap. Nu știu dacă pe mine la vârsta asta mă mai prind pampoanele”

Andreea Antonescu și-a revenit rapid după sarcină

Vedetei nu i-a fost greu să se recupereze după ce a născut cea de-a doua fetiță. Andreea Antonescu spune că a fost o norocoasă, pentru că nu a luat multe kilograme în greutate.

„Am fost o norocoasă. Fac sală și merg la sală, într-adevăr. De data aceasta, însă nu a fost sala, nu au fost tratamentele corporale, nu a fost nici stilul meu de viață sănătos. De data aceasta pot spune că a fost pur noroc. La 29 de ani am luat 21 de kilograme în sarcină. La 40 de ani am luat doar 9,5 kilograme. Mă așteptam să mă fac un butoiaș sau chiar ditamai butoiul, dar am avut noroc. Nu am făcut nimic în plus, nu am făcut nimic în minus. La trei săptămâni după ce am născut arătam ca înainte de sarcină.

Faptul că am făcut mișcare la începutul sarcinii, fiind în America Express, poate fi o ipoteză a faptului că nu m-am îngrășat. Pe de altă parte îmi amintesc că cele mai multe kilograme în sarcina cu Sienna le-am luat în ultimele trei luni. Atunci, eu fiind în zodia Fecioară, am stat și am analizat tot. M-am gândit de o mie de ori la fiecare lucru. M-am gândit și la treaba asta de multe ori.”

