De Andreea Romaniuc Archip,

Cântăreața se numără printre femeile norocoase care își pot permite să consume dulciuri, fără să își facă griji în privința greutății. Ea și-a impus o serie de reguli în ceea ce privește alimentația, care o ajută să își păstreze formele de invidiat. „Nu mănânc multe dulciuri și în general mănânc de două ori pe zi, un singur fel. Nu mănânc multă pâine, nu mănânc prăjeli și atunci pot să îmi permit o dată la 2-3 zile să mănânc o amandină”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Bălan.

Se menține prin dans

Andreea Bălan nu e genul de femeie cu program strict la sală. Vedeta arde calorii pe scenă și în rest face destulă mișcare după cele două fiice ale sale. “Nu fac sport deloc, mă mențin prin dans, nu mai am timp să fac sport. Am ajuns la 49 de kilograme, cum eram înainte de primul copil. Mă mențin prin dans, prin show. Am două repetiții sau una pe săptămână, dar am concerte în weekend și de fapt concertele alea mă consumă foarte mult, nu numai că dansez, cânt live, dar și schimb și foarte multe ținute și acel du-te vino pe scările scenei, te obosește”, ne-a spus ea.

Video: Bogdan Sorocan

Citeşte şi:

Generalul lui Iohannis are un prieten imaginar plagiator? Lucian Pahonțu a publicat o carte copiată, dar șeful SPP spune că nu el este acel Lucian Pahonțu!

În mintea infractorului, partea a doua. Profilerul Poliției Române care îl analizează pe Gheorghe Dincă: “Este un coşmar când cel audiat nu ştie dacă spune adevărul sau dacă minte”

Recomandările culturale ale săptămânii. Documentarul audio românesc despre libertatea simțită acum 30 de ani la Căderea Zidului Berlinului și ce înseamnă ea pentru noile generații

GSP.RO Motivul pentru care o tânără a ajuns actriță de filme pentru adulți! Cu ce se ocupa înainte

HOROSCOP Horoscop 6 noiembrie 2019. Leii trec prin momente neplăcute