Pasajul Basarab a fost recepționat după 15 ani

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat pe 30 aprilie, în cadrul dezbaterii publice pe bugetul instituției, că pasajul a fost recepționat și a susținut că acest lucru nu a fost posibil până acum pentru că DNA luase documentele în original.

„În sfârșit am recepționat Pasajul Basarab. Și nu știți prin câte am trecut în scurta perioadă de când sunt primar general. Bine, recunosc, discuțiile erau începute dinainte să vin eu. (..) Am luat niște decizii rapid și ne apucăm să-l punem în siguranță. O parte dintre lucrări le va asuma constructorul. Cele care au provenit din defecțiuni prin nerecepție a lucrărilor, pentru că ele în timp s-au stricat, ni le asumăm noi. Nu am făcut recepția pentru că nu mai aveam documentele. De ce nu le mai aveam? Că le luase DNA-ul. Și DNA-ul trebuia să le dea înapoi. Le-am dat în original și ani de zile nu au putut să facă recepția. Dar am depășit acest moment, am negociat”, a declarat Ciprian Ciucu.

Reparații urgente în valoare de peste 21 de milioane de euro

Pasajul Basarab urmează acum să fie reparat și pus în siguranță. Pe 13 mai 2026, Consiliul General al Municipiului București urmează să voteze în ședință alocarea suplimentară de peste 21 de milioane de euro pentru reparații urgente, informează Buletin de București.

Abia în 2025, printr-o tranzacție extrajudiciară semnată la 16 iulie cu Webuild (fosta Astaldi) și FCC Construccion, autoritățile locale au reușit să deblocheze situația. Conform acordului, constructorul s-a angajat să remedieze defectele rezultate din execuția inițială până la 31 decembrie 2026, acoperind costurile pentru documentația tehnică din fonduri proprii.

În paralel, Primăria Capitalei va finanța din bugetul local lucrările necesare cauzate de uzură și lipsa întreținerii.

Conform unei expertize tehnice actualizate, Pasajul Basarab se află într-o „stare tehnică satisfăcătoare”, dar analiza detaliază o serie de deficiențe grave. Printre acestea se numără degradări ale elementelor constructive pe zone întinse, secțiuni exfoliate de beton și armături corodate până la distrugere completă.

Inginerii au identificat infiltrații prin rosturi care au deteriorat structura de susținere, precum și alte probleme care necesită intervenții urgente.

Când încep lucrările?

Primarul general al Capitalei a susținut, în cadrul dezbaterii publice pe bugetul instituției, că lucrările de punere în siguranță vor începe în această vară, la 1 iunie, și vor dura până la sfârșitul anului.

„Poate pentru unii va fi o veste proastă, dar din vară vom avea lucrări și pe Basarab. Asta e viața, ce să facem? Hai să ne uităm la viitor“, a susținut atunci edilul.

Pasajul Basarab a fost dat în folosință în 2011, dar fără să i se facă recepția. Din acest motiv, el nu a putut fi întreținut, iar în lipsa mentenanței el s-a degradat. Construcția a costat 240 de milioane de euro.

