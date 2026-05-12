Kemelen Hunor avertizează că România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat necesitatea urgentă a formării unui nou guvern până la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie, avertizând asupra riscului pierderii miliardelor de euro din fondurile PNRR.

„Eu cred că până la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie, trebuie să avem un guvern, fiindcă sunt nişte obligaţii asumate de statul român, privind PNRR-ul, jaloanele, reformele care trebuie făcute, altfel pierdem miliarde de euro. Doar la Codul urbanistic avem un miliard”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Anumite proiecte legislative sunt jaloane esențiale din PNRR

Liderul UDMR a explicat că anumite proiecte legislative, precum legea salarizării unitare, ce implică 710 milioane de euro, şi legea apelor, reprezintă jaloane esenţiale. Acestea trebuie finalizate până cel târziu în iulie pentru a evita pierderea fondurilor europene.

„PNRR-ul se termină în august. Până atunci, toate aceste jaloane trebuie îndeplinite. Altfel, nu vom putea absorbi fondurile PNRR”, a avertizat Hunor.

Cum trebuie să arate viitorul premier în viziunea lui Kelemen Hunor

În contextul crizei politice, Kelemen Hunor a vorbit despre profilul ideal al unui premier care ar putea fi acceptat de toate partidele. El susţine că acest lider trebuie să îşi asume politic deciziile şi să fie responsabil faţă de electorat.

„Trebuie să fie un om care îşi asumă politic, nu un om care, dacă a picat, se-ntoarce la bancă, la firmă şi nu are o legătură cu electoratul în sensul de responsabilitate”, a declarat liderul UDMR.

Hunor consideră că este dificil să găseşti o astfel de persoană, având în vedere structura guvernamentală din România.

„Premierul asumă deciziile, în construcţia noastră instituţională, premierul are ultimul cuvânt de spus. La noi în guvern nu se votează. În guvern, ultimul cuvânt are premierul, spune: aprobat. Gata. S-a închis”, a explicat el.

Ce soluție propune Kelemen Hunor ca România să iasă din criza politică

Discutând despre varianta unui guvern politic condus de o persoană acceptată de toate partidele, Hunor a precizat că acest lider poate proveni atât din afara, cât şi din interiorul partidelor.

„Important este să aibă capacitatea de a gestiona criza politică. Politica se face cu politicieni peste tot în lume”, a concluzionat preşedintele UDMR.

În acest moment, România se află într-o cursă contra cronometru pentru îndeplinirea jaloanelor PNRR, iar formarea unui guvern funcţional este esenţială pentru evitarea pierderii fondurilor europene vitale pentru dezvoltarea ţării.

