„Nu ştiu dacă are legătură cu ceea ce mi s-a întâmplat. Simt aşa nişte furnicături la degetele inelar şi cel mic şi cred că vine de la un nerv. Trecea aşa prin cot şi este suprimat. Poate fi de la coloană sau se mai întâmplă la unele femei, după naştere, să le apară. Deocamdată le simt, dar trebuie să merg la control. Se rezolvă, e într-o fază incipientă.”, a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show.

După trei operaţii, Andreea Bălan şi-a putut relua activitatea şi acum se simte foarte bine. „Situaţia arată bine, operaţia s-a vindecat. Am acordul medicilor să cânt şi să dansez. Cu vlogul meu am arătat faţa mea sinceră, pe care mulţi ani nu am vrut să o arăt. Scena mă împlineşte la un nivel foarte profund. Eu ca să fiu fericită şi sănătoasă psihic, am nevoie să urc pe scenă. Fac asta de la 10 ani. Este ca un drog. Nu pot să trăiesc. Cea mai lungă pauză a fost acum, de patru luni. A fost îngrozitor să stau acasă. Mă împlinesc copiii, mă împlineşte familia, dar scena mă împlineşte la fel de mult. Am nevoie de scenă ca să fiu fericită la fel cum am nevoie de familie şi copii ca să fiu la fel de fericită. Ambele mă împlinesc egal şi încerc să găsesc o modalitate să le împac pe amândouă. Eu, fără scenă, simt că nu trăiesc”, a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show.

Înt-un interviu pe care l-a acordat pentru postul de televiziune Antena Stars, Andrea Bălan a vorbit despre relația cu soțul său, actorul George Burcea, cel împreună cu care are doi copii.

