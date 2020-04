De Livia Lixandru,

„Orice este posibil dacă ai suficient curaj și crezi în tine. Nu știi calea, dar dacă visul tău este clar în minte, vei reuși să-l îndeplineșți indiferent de obstacol.

Legea de atracție funcționează doar dacă ai gânduri nobile, pline de iubire și recunoștință pentru viață pe care o ai.

Dintodeauna am aplicat #theSecret, chiar și înainte să citesc cartea, și ceea ce am vizualizat mi s-a îndeplinit, iar dacă nu am realizat ceva înseamnă că nu am crezut suficient de mult în acel vis.

Alege-ți cu grijă gândurile, gândește pozitiv, vizualizează, crede și acționează”, a scris Andreea Bălan pe contul de Instagram.

