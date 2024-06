Implicată activ în creșterea fiicelor sale, vedeta respectă cu strictețe regulile pe care le-a impus de la început, pentru a le asigura o educație solidă și o viață echilibrată.

Într-un interviu recent, Andreea Bălan a explicat importanța disciplinei în viața unei persoane, o calitate pe care a învățat-o și a perfecționat-o de-a lungul carierei sale. Fiicele sale nu fac excepție de la această regulă, iar cântăreața a stabilit clar ce este permis și ce nu în familia lor.

Unul dintre obiectele interzise în prezent pentru fiicele sale este telefonul mobil. Andreea Bălan consideră că smartphone-ul nu este adecvat pentru ele la această vârstă, urmând să le permită accesul la un telefon mobil abia când vor împlini 10 – 12 ani. Decizia sa este bazată pe dorința de a le proteja și de a le încuraja să își petreacă timpul în moduri mai constructive și sănătoase.

Cu toate acestea, micuțele nu duc lipsă de distracție. Acasă, au acces la o piscină, un loc de joacă imens și o mulțime de jucării deosebite, care le fac copilăria fericită și plină de activități. Andreea Bălan a creat un mediu perfect pentru joacă și dezvoltare, petrecând timp de calitate împreună cu ele.

„Ele stau doar la televizor, o oră, o oră jumate pe zi și atât. Nu au telefoane, nu au tablete, nici nu vor avea până la 10 – 12 ani. Este cel mai greșit lucru să le dai copiilor telefoane și tablete, cel puțin până la 10 ani, 12 ani. Asta spun toți psihologii. Ajung să fie adolescenți depresivi. Nu o să le dau, indiferent de ce vor avea colegii lor la școală. În familia noastră așa este”, a declarat Andreea Bălan, la Antena Stars.

„Eu am norocul să am doi copii”

Cântăreața mărturisește că se simte extrem de norocoasă să fie mama a două fete și că îi este mai ușor să gestioneze timpul lor liber având doi copii, comparativ cu situația în care ar fi avut doar unul. Andreea organizează diverse activități care să le țină ocupate și să le stimuleze creativitatea, ceea ce le apropie și mai mult.

„Într-adevăr, eu am avantajul că am doi copii. Când au doi copii, se joacă împreună. Când ai un singur copil și tu ca părinte este foarte ocupat, câteodată e confortabil să îi arunci un telefon. Trebuie să înțelegi și acei părinți. Fiecare părinte face ce poate. Eu am norocul să am doi copii și pur și simplu au un loc de joacă fabulos acasă, au piscină, au tobogane și nu e nevoie de telefoane și tablete”, a mai spus ea.

