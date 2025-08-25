Înainte de a pleca spre o nouă vacanță, artista le-a transmis fanilor un mesaj, alături de care a atașat cele mai frumoase imagini cu familia ei din Grecia, ținând să precizeze cât este de fericită, în această formulă.

„Unde este iubire, acolo este familie. Sunt binecuvântată ca după toate întâmplările să pot spune că aceasta este familia mea. Aici sunt ultimele poze din vacanță din Creta unde ne-am simțit minunat. A fost prima vacanță în 4 și aveți vlogul pe youtube. Azi vă aștept concert (la Perisoru ora 21) să cântăm și să dansăm împreună. Iar mâine plec spre o altă destinație romantică”, a scris Andreea Bălan pe contul de socializare.

Vedeta și sportivul au hotărât că nunta va avea loc anul viitor, în 2026, ba chiar au ales data și locația, chiar dacă nu vor să dezvăluie public ziua și locul. Totuși, până la fericitul eveniment, Andreea Bălan o să organizeze pentru fani un spectacol grandios, ținut chiar la Sala Palatului. „Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem.

Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a spus recent, artista. Mai mult decât atât, Andreea Bălan a punctat că familia este completă. Fiicele sale îl adoră pe Victor Cornea, iar sportivul, la rândul său, are un băiat: „Nu ne mai dorim copii niciunul! El nu își dorește. Are deja un băiețel, are 12 ani, are toată cariera înainte. Eu știu ce presupune, dar și el, cumva! Nu ne dorim”.







