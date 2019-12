De Ana Maria Marinescu,

“A fost un an plin pentru mine. Un an al dramelor, al schimbărilor, al revenirii. A fost si un an greu, dar și frumos. Ceea ce s-a întâmplat în luna martie, stopul cardio-respirator, la nașterea Clarei, a fost un eveniment complet neașteptat, un eveniment care nu aș fi crezut că mi se poate întâmpla vreodată. De atunci, lucrurile în viața mea și în mine, ca om, s-au schimbat. A fost foarte greu pentru mine în acea perioadă, am luptat să-mi revin și psihic, și fizic, și mă bucur că mi-am revenit”, spune Andreea.

Imediat după aceea am lansat un show nou, o piesă nouă, am refăcut și trupa André. Poate dacă nu s-ar fi întâmplat acel stop cardiac, nu refăceam trupa… Andreea Bălan

Trupa Andre, pe scenă, după reuniune

Am făcut un show extrem de mare și greu pentru André, am avut concerte André toată vara, am avut și concertele mele solo, apoi am mai lansat două melodii, în toamnă, și solo, și cu André. Am făcut nunta, care a necesitat foarte multă organizare. În același timp, împreună cu soțul meu, avem grijă de cele două fetițe. Deci a fost un an foarte plin”, și-a continuat povestirea cântăreața și juratul de la “Te cunosc de undeva!”.

“Nu regret nimic, deși poate ar trebui să spun că regret stopul cardiac, dar poate așa a fost să fie ca să-mi dau seama că suntem fragili, că orice se poate întâmpla într-o clipă. Poate așa trebuia să fie pentru ca eu să învăț o ultimă lecție, anume că trebuie să avem grijă de noi, să prețuim mai mult prezentul și să iubim mai mult viața, nu doar să alergăm după tot felul de lucruri”, a completat vedeta.

Recomandări Ce s-a întâmplat cu operatoarea 112 care a ironizat-o pe Alexandra Măceșanu. Ce sancțiune a primit din partea conducerii

Dezvăluiri din cea mai grea perioadă: “Stăteam într-o garsonieră în Pantelimon și n-aveam bani de pâine”

Planurile pentru anul 2020 Andreea le are foarte clar desenate. Vorbindu-ne despre ele, ne-a făcut alte dezvăluiri uluitoare, despre o perioadă din viața ei nu tocmai fericită.

“Pe următorul an știu exact ce am de făcut, din punctul de vedere al carierei, și sper să-mi iasă. Întotdeauna la mine a funcționat formula «crede, vizualizează și se va întâmpla». Nu știu calea, dar dacă eu cred foarte mult în visul meu și în ceea ce fac, la un moment dat, Universul, viața îmi arată ce trebuie să fac. Așa am reușit în viață să am o casă, o familie, pentru că eu tot timpul am vizualizat lucrurile astea. Am vizualizat că voi avea doi copii, că voi avea un soț ca George, că voi avea o casă mare, că voi avea carieră, că voi face bani. Și am crezut foarte mult în ele, deși, poate, stăteam într-o garsonieră în Pantelimon și n-aveam bani de pâine. Am crezut în ele și am crezut în mine ”, ne-a mărturisit Andreea.

Recomandări Despre retrospectiva de la sfârșit de an și rezoluțiile lui 2020 cu un renumit profesor de yoga

Andreea Bălan spune că a vizualizat că va avea un soț și doi copii – acesta ar fi secretul ei. Anul acesta s-a cununat cu George Burcea

Și când eram pe patul de spital știam că o să fiu bine, că e doar o chestiune de timp să-mi revin și că trebuie să lupt să mă fac bine. Cred că acesta este secretul, oricât de greu îți este, să crezi în visurile tale și în tine. Andreea Bălan



Pleacă în formulă completă în Mauritius, inclusiv cu fetița de nici 1 an

“Așadar, am planul făcut pe următorul an și sper să realizez ceea ce mi-am propus. Vreau să fac lucruri foarte mari, din ce în ce mai mari… În rest, să mă bucur de familia mea și să călătoresc mai mult alături de ei. Abia aștept să plecăm în vacanță. Pe 3 ianuarie plecăm în Mauritius toți patru și abia aștept să mă bucur de această vacanță împreună cu ei”, a încheiat cântăreața de 35 de ani.