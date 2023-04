Întotdeauna Andreea Bălan a avut grijă la banii pe care îi cheltuie și a fost cumpătată cu banii pe care îi câștigă. Nu a aruncat cu banii pe haine scumpe și nici pe mașini de lux, deși își permitea acest lucru. Fosta soție a lui George Burcea și-a depus banii la bancă și îi strânge pentru zile negre. În ultimii ani, veniturile vedetei s-au mărit, mai ales că pe lângă spectacole, ea mai câștigă bani din proiectele de televiziune și campaniile publicitare.

„Într-adevăr întotdeauna am încercat să am bani deoparte pentru zile negre, pentru că mama mea așa m-a învățat. Mi-a spus că meseria de artist este efemeră și să am grijă să nu mă prindă anumite zile fără concerte sau, uite, cum a fost pandemia. Mie mi-a fost bine în pandemie. De când am fetițele sunt la fel de chibzuită, dar și câștigurile sunt mai mari, pentru că am avansat în munca mea, am crescut ca brand. Sunt la fel de chibzuită, dar câștig mai bine”, a declarat Andreea Bălan pentru Playtech.

Artista a deschis la bancă conturi pentru fiicele sale, unde depune bani des, iar Ella și Clara vor avea acces la ele abia după ce vor împlini vârsta de 18 ani. „Da, au două conturi și la 18 ani vor avea acei bănuți. O dată la 2-3 luni depun niște bani acolo, sunt conturi separate, pe numele fiecăreia”.

Andreea Bălan a avut grijă să își educe fetele foarte bine, astfel că Ella și Clara o ascultă de fiecare dată. Cântăreața, care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”, este mândră de creșterea pe care le-a oferit-o micuțelor și este convinsă că fetele sale îi vor avea un viitor strălucit.

„Nu e nevoie să le pun limite, pentru că sunt foarte educate, foarte bine crescute, foarte disciplinate și foarte ascultătoare. Adică eu și mama le oferim o educație extrem de bună, așezată, că și mama m-a educat foarte bine și suntem foarte iubitoare. Cu iubire crești copiii foarte frumos. Eu sunt foarte tolerantă și înțelegătoare”.

Vedeta nu are de gând să le trimită pe fetele sale să studieze în străinătate. Până de curând ele au fost la o școală privată, apoi Andreea Bălan le-a transferat la „Colegiul de Muzică George Enescu”, pentru că Ella și Clara își doresc o carieră ca artiste, așa ca mama și tatăl lor.

„Nu, pentru că le-am dat la Colegiul de Muzică George Enescu și își doresc să fie cântărețe, cine știe, poate actrițe, dansatoare, balerine, tot în domeniul artistic sub o formă sau alta, vedem mai târziu, cine știe”.

Ella și Clara sunt mereu fascinate când își văd mama dansând, mai ales că artista face uneori repetiții acasă, alături de Petrișor. „Le place foarte mult. Eu repet acasă de multe ori cu Petrișor și cu fetele mele și ele ne văd când dansăm și stau așa cuminți, iar apoi ne imită. După ce pleacă echipa, le văd în oglindă cum încep și ele. Mă văd că pozez, eu pozez așa și apoi le văd și pe ele. Inevitabil copiii de doctori ies doctori. Eu nu aș putea să le zic: haideți să fiți doctorițe, că nu știu, așa că prin puterea exemplului, ele vor fi tot în domeniu”.

