„Avem planuri foarte bune pentru Cuba. Cred că va trebui să scăpăm de un regim care a fost foarte dur, foarte neplăcut. Vom trata problema Republicii Islamice Iran și, odată ce vom termina această treabă, ne vom opri scurt, la întoarcere, pentru a rezolva problema (din Cuba – n.r.). Vrem să-i ajutăm” pe cubanezi, a declarat liderul republican de la Casa Albă.

Departamentul american al Trezoreriei a anunțat noi sancțiuni împotriva membrilor conducerii regimului comunist din Cuba. Printre cei vizați de noile sancțiuni se află așa-zisul președinte al Cubei Miguel Díaz-Canel și membri ai familiei sale, precum și fiul și nepotul fostului așa-zis președinte Raúl Castro – Alejandro Castro Espin și Raúl Alejandro Castro Calis.

În plus, Departamentul american al Trezoreriei a impus sancțiuni împotriva Ministerului Forțelor Armate Revoluționare din Cuba, Institutului de Prietenie între Popoarele din Cuba, Comitetelor pentru Apărarea Revoluției și altor organizații.

În ianuarie, Trump a declarat stare de urgență națională din cauza amenințării pe care o reprezintă regimul din Cuba la adresa securității Statelor Unite. Președintele american a impus apoi o blocadă energetică asupra insulei.

Între timp, Pentagonul a început să se pregătească pentru o operațiune militară pe insulă în cazul în care Trump ar da ordin în acest sens.

Autoritățile cubaneze au susținut la rândul lor că ar fi pregătite pentru respingerea unui potențial atac american. „Forțele noastre armate sunt întotdeauna pregătite (…) pentru posibilitatea unei agresiuni militare”, a declarat ministrul cubanez de externe Carlos Fernández de Cossío.

Potrivit The New York Times, administrația Trump a inițiat discuții cu reprezentanți ai regimului din Cuba și a cerut în special ca Miguel Diaz-Canel să renunțe la putere. Miguel Diaz-Canel este considerat un adversar al reformelor economice necesare pentru redresarea Cubei și transformarea acestei țări într-un aliat al Statelor Unite. The Wall Street Journal scrie că administrația Trump și-a propus să schimbe puterea în Cuba până la sfârșitul acestui an.

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