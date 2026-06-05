Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis vineri, 5 iunie, că aproximativ 1.300 de oameni au fost scoși de pe plaje, preventiv.

Reacția rapidă a structurilor de apărare este esențială pentru menținerea sentimentului de siguranță

Reprezentanții agențiilor de turism consideră că piața a dezvoltat o rezistență naturală în fața provocărilor geopolitice din regiune, Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al ANAT și consilier în turism, susține că noul incident nu va avea un impact semnificativ asupra turismului de pe litoralul românesc.

„Nu credem că acest incident cu drona, chiar dacă reprezintă o breșă de securitate pentru România, va avea un impact semnificativ asupra rezervărilor. Să nu uităm că au fost cazuri de drone căzute și în județul Tulcea, în special în nord, în zona brațului Chilia. Turismul din Delta Dunării a fost afectat mai mult la început, în urmă cu patru ani, dar deja turiștii și românii s-au obișnuit cu această situație, având în vedere un stat învecinat aflat în situație de conflict, de război”, a explicat pentru Libertatea.ro reprezentantul ANAT.

Traian Badulescu, consultant turism ANAT

Acesta a subliniat că reacția rapidă a structurilor de apărare este esențială pentru menținerea sentimentului de siguranță în rândul celor care își petrec vacanțele la Marea Neagră.

„Totuși, a trecut destul de mult timp, iar din ce am văzut, dronele sunt reperate din timp. Este normal să fie luate măsuri care să protejeze turiștii, mă refer aici la evacuări pe termen scurt ale zonelor, dar, repet, nu avem deocamdată semnale de îngrijorare din partea turiștilor privind o evitare a litoralului sau a Deltei Dunării. Noi avem încredere că și autoritățile își vor face treaba din ce în ce mai bine și vor depista aceste aparate. Să nu uităm că, de-a lungul ultimilor ani, au mai fost mine sau drone descoperite și bine neutralizate.”

Românii continuă să călătorească în număr mare

Enache Bucovală, președintele Organizației de Management al Destinației (OMD), Județul Constanța, și proprietarul hotelului Lupa by Bueno din Constanța, a declarat pentru Libertatea.ro că incidentele recente sunt doar evenimente izolate care nu vor speria turiștii și nu vor duce la anulări, ci doar vor accentua comportamentul de tip last minute, în timp ce realitatea din teren arată că românii continuă să călătorească în număr mare.

Enache Bucovală, captură video Ora de Turism

„Sunt evenimente izolate care nu vor speria oamenii și nu vor duce la anulări de rezervări. Autoritățile dau mesaje foarte clare și foarte ferme, tratează totul extrem de serios și au făcut deja multe exerciții în acest sens. Mai îngrijorătoare este situația economică, din cauza căreia oamenii nu mai fac rezervări din timp, ci mai mult last minute. În acest moment, eu sunt în Delta Dunării într-o mică vacanță de câteva zile și vreau să vă spun că turismul funcționează foarte bine, este lume multă și voie bună.”, ne-a declarat Enache Bucovală.

Ritmul rezervărilor pe litoral se menține la nivelul anului trecut

Dragoș Răducan, directorul hotelului Majestic din Jupiter și președinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), ne-a declarat că este prematur să se vorbească despre anulări de rezervări la doar câteva ore de la incidente, întrucât românii sunt extrem de rezilienți când vine vorba de vacanța de vară, iar ritmul rezervărilor se menține la nivelul anului trecut.

Dragoș Răducan, directorul hotelului Majestic din Jupiter, Foto: Facebook DR

„Este prematur să vorbim acum, la câteva ore distanță, de anulări de rezervări. Românul este un tip rezilient, a mai trecut prin astfel de momente, iar concediul de vară este sfânt. Au fost și în Tulcea astfel de evenimente anul trecut, iar turismul nu a suferit. Eu sunt în hotel acum, iar turiștii cazați la noi sunt liniștiți și merg la plajă. Sigur, să auzi elicoptere zburând sau să vezi atâția jandarmi nu dă bine deloc, dar situația nu este una îngrijorătoare. Vă reamintesc că probleme mai mari au fost în Turcia sau în Egipt cu atentatele, dar turismul s-a reluat apoi normal”, a declarat Răducan pentru Libertatea.ro.

Dinamica rezervărilor, influențată de climă și de prudența financiară a românilor

Pe lângă factorul de securitate, reprezentantul din industria hotelieră atrage atenția că dinamica rezervărilor din acest sezon este influențată mai degrabă de schimbările climatice și de prudența financiară a românilor.

„Față de anul trecut avem același număr de rezervări, însă am păstrat și aceleași tarife, motiv pentru care credem că va fi un sezon bun. S-a schimbat și clima, vedeți bine că nu este foarte cald în iunie, dar după ce se termină școlile ne așteptăm să vină mulți turiști în sistem last minute, deoarece românul a devenit mult mai atent cu banii lui”, a concluzionat Dragoș Răducan.

O dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța

O explozie puternică a avut loc vineri dimineață, 5 iunie, în Portul Constanța, în zona Danei 78, în jurul orei 10:28, unde a fost descoperită o dronă maritimă, în cursul dimineții.

O dronă navală ucraineană, pierdută sub influența echipamentelor de război electronic ale Rusiei, a ajuns în largul coastei României, a anunțat Marina Ucraineană pe Facebook. Incidentul s-a petrecut în timp ce ambarcațiunea fără pilot îndeplinea misiuni în zona operațională a Mării Negre. Autoritățile ucrainene au informat rapid partea română pentru prevenirea unor eventuale victime civile.

De asemenea, reamintim că scafandrii militari EOD au neutralizat miercuri, 3 iunie, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai, după ce obiectul fusese semnalat printr-un apel la 112 în jurul orei 14.45.

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