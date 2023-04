În Vinerea Mare, Oana Zăvoranu a surprins pe toată lumea când a cerut scuze public persoanelor publice pe care le-a denigrat de-a lungul anilor. Scuzele au fost și pentru Andreea Bănică, însă artista nu s-a arătat deloc impresionată de gestul făcut de actriță.

Soția lui Lucian Mitrea spune că Oana Zăvoranu nu avea ocupație și jignea oamenii fără motiv. Mai mult, cântăreața susține că nu s-a lăsat niciodată afectată de vorbele răutăcioase ale actriței.

„Nu mă interesează deloc subiectul, nici emisiunea pe care o face, nu mă interesează absolut deloc! Voi chiar credeți că aceste jigniri au ajuns vreodată la mine, așa, direct? Chiar nu mă interesează și mă lasă rece. Întotdeauna m-au lăsat rece astfel de comentarii și astfel de jigniri, care vin din partea unui om care nu are ce face. Chiar nu mă interesează sincer! Am alte lucruri mai importante de făcut în viața mea, decât să stau să mă gândesc ce face Oana Zăvoranu, serios!”, a declarat Andreea Bănică la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări „Românii au încă probleme cu ospitalitatea. La bucătărie și servicii mai aveți de lucru”. Interviu cu un venerabil șef de restaurante venit la București să deschidă un local. La el a mâncat și Putin

Oana Zăvoranu le-a cerut scuze vedetelor pe care le-a jignit

În urmă cu mai bine de un an de zile, Oana Zăvoranu avea propria emisiune online, pe canalul ei de Youtube, în care ironiza mai multe vedete din showbiz, dar și influenceri. Pe Cristina Ich o numea „Câh”, pe Adelina Pestrițu „Pinochio”, Pe Dorian Popa „Popey Musculosul”. Vedetele au răbufnit după emisiunile ei și au decis să o dea în judecată pe Oana Zăvoranu, care în Vinerea Mare, le-a cerut scuze public.

„Astăzi am găsit puterea să fac pace cu mine…pentru că este o zi mare, Vinerea Mare, zi în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost batjocorit, scuipat, bătut , vândut pentru 30 de arginți și răstignit pe Cruce între doi tâlhari …pentru păcatele noastre!”, și-a început vedeta confesiunea pe Instagram.

Și a continuat: „Astăzi simt nevoie să îmi cer iertare tuturor persoanelor pe care le-am necăjit, jignit, supărat, de care am râs, prin intermediul unei emisiuni greșite ..emisiune care acum îmi pare bizară și lipsită de sens… Nici măcar nu am câștigat bani sau faima prin intermediul ei, ci doar mi-am arătat, cred, frustrarea neștiută de mine de la acea vreme spunând lucruri dureroase despre alții, sub formă unui pamflet.

Recomandări Mesajul Evangheliei este universal. De ce ar fi important să sărbătorim nu doar Nașterea, ci și Învierea lui Hristos în același timp cu restul lumii creștine

Trist a fost că acei oameni niciodată nu mi-au greșit cu ceva!”. Ulterior, Oana Zăvoranu i-a înșirat pe toți cei cărora le-a greșit și le cere scuze. „Așadar, îmi cer scuze public în această postare , Adelinei Pestritu, Oanei Roman, Cristinei Ich, Alinei Ceusan, Andreei Bănică, lui Dorian Popa, Andei Adam, Gabrielei Cristea și Tavi Clonda, Ramonei și Monicăi Gabor, Andreei Mantea, Cătălin Botezatu, Ralucăi Bădulescu, Codin Maticiuc, Mihai Bendeac, Adelei Popescu și lui Radu Vâlcan, Dianei Munteanu, Ștefaniei și lui Speak, adică tururor celor pe care i-am luat în ras în emisiunile mele de pe YouTube”.

Vedetei în vârstă de 49 de ani îi pare rău de tot ce a făcut și anunță că în viața ei a avut loc o schimbare majoră. „Am devenit un om cerebral și puternic, am realizat că pacea interioară pe care o faci cu ține este cea mai importantă, am mai realizat că un om inteligent și integru întotdeauna este iertat de cei buni, atunci când iertarea se cere la timp și sincer”.

GSP.RO Un român face dezvăluiri despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Românca pe care Ceaușescu a făcut-o cadou unui dictator african: povestea fantastică, de la canibali la Securitate

Viva.ro O mai știi pe Nikita? Cum arată acum și cu ce se ocupă, după 15 ani în Spania: 'Nu am fost la pușcărie, dar...'

TVMANIA.RO Serialul turcesc cumpărat de Pro TV. Protagoniștii sunt Neslihan Atagül și soțul ei

Observatornews.ro "Mi-a scăpat cuţitul!" Ciobanul care și-a omorât prietenul în timpul sacrificării unui miel, la o stână din Dolj, a povestit filmul tragediei

Știrileprotv.ro Polițiștii din SUA au împușcat mortal un bărbat după ce au descins la o adresă greșită. Oamenii legii râdeau VIDEO

FANATIK.RO Ce a găsit o femeie într-o pască pe care a cumpărat-o dintr-un supermarket din București. Când a vrut s-o taie, a trăit un adevărat șoc

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Ce faci cu lumânarea de la Înviere. Atenție, e mare păcat dacă procedezi așa! Preotul Vasile Ioana, sfat pentru credincioși