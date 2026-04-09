Alimentele pe care Andreea Mantea le prepară de Paște: „Cu mama și sora mea”

În minivacanța de Paște, vedeta acordă însă prioritate părții spirituale a vieții, în mijlocul familiei iubitoare. Dincolo de tradiție, Paștele înseamnă pentru Andreea Mantea un moment de liniște sufletească, regăsire și conexiune cu familia.

Paștele este o sărbătoare a sufletului pentru Andreea Mantea

Frumoasa prezentatoare de la Kanal D va petrece sărbătorile departe de agitația orașului, alături de oamenii dragi.

„De Paște voi fi la țară, cu David, cu mama și sora mea, cu toată familia. Paștele pentru mine este o sărbătoare a sufletului, este despre curățenie sufletească, familie și despre cei pe care îi iubim enorm și care nu mai sunt lângă noi”, a spus Andreea Mantea în exclusivitate pentru Libertatea.

În noaptea de Înviere, Andreea Mantea va merge la biserică pentru a lua Lumina Sfântă, pe care o va împărtăși printr-un gest simbolic cu o persoană dragă trecută în neființă.

„Voi lua lumină de la duhovnicul meu, dintr-un loc cu totul special, și apoi voi merge la mormântul bunicii mele, să duc lumină”, a adăugat vedeta pentru Libertatea.

Întrebată ce va pune pe masa de Paște, îndrăgita prezentatoare spune că preferă bucatele tradiționale.

Drobul și pasca nu lipsesc de pe masa vedetei de la Kanal D

„Meniul nostru de Paște este unul tradițional. Fac drob, însă eu aleg să îl prepar din carne de pui, fiind o variantă mai ușoară și mai pe gustul tuturor. Pregătesc și un chec! Vopsim ouă, dar în vin roșu și alb. Bineînțeles, de pe masă nu vor lipsi cozonacul și pasca. Fac și salată de boeuf, care este favorita lui David”, a mai afirmat Andreea Mantea în exclusivitate pentru Libertatea.

Duminică, la Kanal D, între orele 16.00 și 19.00, va fi difuzată o ediție specială de Paște a emisiunii „Casa iubirii”, unde vedeta și concurenții vor petrece în spiritul sărbătorii în fața telespectatorilor: ei vor ciocni ouă de Paște și se vor bucura de această zi.