De Andreea Romaniuc Archip,

Andreea Marin este atentă nu doar la comportament, ci și la modul în care arată, fiind conștientă că este un model în primul rând pentru fiica ei, Violeta. În ceea ce privește îngrijirea personală, vedeta a învățat ce produse i se potrivesc, astfel încât ritualul să fie unul eficient, dar care să nu îi ocupe mult timp.

„Nu sunt genul de femeie care să stea toată ziua în oglindă, am prea multe pe cap ca să am atâta timp la dispoziție. Sunt atentă să nu îmi agresez tenul folosind mult prea multe produse, în loc să aleg ceea ce mi se potrivește. Sunt atentă pentru că pun întrebări, pentru că îmi pasă, nu mă las păcălită de ambalaje”, ne-a povestit Andreea Marin.

Vedeta a trecut prin perioade mai grele, când pur și simplu nu și-a mai făcut timp pentru ea.

„M-am neglijat în perioadele în care nu am fost bine cu sufletul și asta nu a fost o treabă înțeleaptă. Mi-am revenit în momentul în care am înțeles că primul om de care trebuie să am grijă sunt eu.

Dacă eu nu sunt bine, nici copilului meu nu îi este bine, dacă eu nu sunt echilibrată, dacă eu nu sunt un om care se respectă, ce va învăța copilul meu de la mine? Deci cumva, deși copiii noștri sunt sufletul și prioritatea noastră, totuși noi suntem primul model pentru ei. Deci trebuie să avem grijă de noi, să ne iubim și pe noi”‘, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.

Citeşte şi:

La ce măsuri de prevenție împotriva COVID-19 a recurs Jojo: „Ies cu frică la cumpărături”

Amalia Năstase muncește de la 16 ani: „Nu exista să am un ban și să stea mai mult de un sfert de oră în buzunar la mine”

Gabriela Cristea te învață cum să faci pâine cu cartofi, în această perioadă. Vedeta este gazda unui show culinar. “Vă voi prezenta rețete sănătoase”

GSP.RO Ordonanța militară 6 la MAI, reacția dură a lui CTP: „De ce acum?”

HOROSCOP Horoscop 31 martie 2020. Vărsătorii devin o sursă reală de stres