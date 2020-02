Andreea Marin a vorbit pentru prima oară despre problemele cu inima, pe care le are de câțiva ani: „Simțeam că nu mai am aer!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Andreea Marin recunoaște că disconfortul resimțit la nivelul inimii a fost un semnal de alarmă îndeajuns de serios pentru a lua măsuri rapide.

„Am avut anumite simptome care m-au pus pe gânduri. De pildă, în momentele de liniște, deci după o zi, să zicem, dificilă, când mă așezam în pat, cu fața în sus, simțeam că nu mai am aer. Or, eu sunt o fire sportivă, sunt un om energic, precum mă știți. Aș fi putut să înțeleg o excepție dintr-o zi stresantă, dar când lucrurile s-au repetat, deja mi-am pus întrebări. Nu e deloc comod să simți că respirația ta nu e așa cum trebuie. Am fost la domnul doctor implicat în proiectul de Telemedicină și am purtat un aparat atașat pe corp câteva zile, aparat ce transmitea în centrul de Telemedicină parametrii mei vitali, care erau urmăriți aici.

Am înțeles în final – și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta! – că nu este nimic grav, dar că, într-o lume stresantă, precum cea în care trăim, cu un ritm alert, precum cel pe care eu l-am ales pentru mine, e mare nevoie de moderație, înainte de toate. Că nu medicamentele au ceva de rezolvat aici, cât felul în care alegi să îți trăiești viața. Așa că am grijă: am luat-o mai ușor”, ne-a declarat Andreea Marin la lansarea în premieră în sistemul medical de stat din România a unui program-pilot, Telemedicina, gratuit la Complexul Multifuncțional Caraiman.

A învățat să își asculte corpul

Avertismentul primit din partea doctorilor a determinat-o pe vedetă să recurgă la unele schimbări pentru a nu ajunge într-o situație-limită. „Am terminat monitorizarea, nu urmez un tratament, însă mi s-a pus clar în vedere schimbarea ritmului de viață. Exagerez uneori, recunosc! Somn puțin, muncă și viață alertă ce implică emoții puternice, iar lucrul acesta trebuie moderat. În primul rând, am început să lucrez foarte mult cu mintea mea, dieta este mult mai sănătoasă, fac mișcare, dar îmi ascult corpul. Uneori făceam sport, deși corpul meu era istovit. Nu, trebuie să îmi ascult corpul! Dacă într-o zi el nu poate, răspunsul e „nu”, nu mă duc să fac mișcare, chiar dacă mi-aș dori, teoretic. Adică lucrurile trebuie cântărite ascultând ceea ce poate, dar și ceea ce vrea corpul tău de la tine. Și mintea transmite semnale foarte importante organelor interne. Dacă mintea îți este agitată, dacă emoțiile depășesc un anumit prag, lucrurile acestea afectează sănătatea”, a precizat ea.

Video: Bogdan Sorocan/ Foto: Sorin Cioponea