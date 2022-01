Una dintre imagini a atras atenția tuturor și asta pentru că fanii au observat inelul de pe degetul acesteia, iar mulți dintre ei au crezut că este de logodnă. Cu toate astea, Adreea Marin nu le-a răspuns curioșilor care au vrut să afle dacă a fost cerută în căsătorie.

„Cel mai vesel sfârșit de an și cel mai frumos început! Și totuși, oriunde am hoinări, nicăieri nu e mai bine ca acasă! Cel mai bun și sănătos somn e cu capul pe perna mea și tot acolo se nasc visele pentru noul an! Home sweet home!”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.

„În momentul în care va fi cazul, voi spune (n.r. – despre nuntă). Nu există un astfel de plan. Da, locuim împreună. Nu trebuie să fiu măritată pentru asta!”, a declarat Andreea Marin recent într-o emisiune.

