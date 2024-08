La fiecare apariție publică, fie la evenimente, fie în emisiuni de televiziune, Andreei Marin îi place să arate impecabil, să aibă părul atent coafat, să-i fie puse în evidență trăsăturile prin machiaj. Și astăzi vedeta are o filmare, așa că s-a trezit la prima oră a dimineții și a mers la salonul de înfrumusețare, care e aproape de casa ei din Pipera.

Nu cu machiajul a atras atenția de această dată, ci cu hainele pe care le-a ales. Andreea Marin s-a îmbrăcat simplu, însă și-a pus în evidență silueta după ce a slăbit aproximativ 20 de kilograme. Poartă un tricou alb, simplu, cu pantaloni scurți și papuci Hermes.

Cum arată Andreea Marin în pantaloni scurți

„Bună dimineața, soare!🌞 Ziua începe în vecinătatea casei mele, la prietenii mei de la salon, apoi continuă cu filmări în studiourile mele de la Creative Hub Voice&Visibility. O zi frumoasă, sănătoasă și cu spor să avem cu toții! 🤗”, a scris vedeta în dreptul fotografiilor postate pe Facebook. Fanii imediat au reacționat, au fost uimiți de silueta vedetei.

„Bună dimineața. Ce bine arătați la această vârstă. Parcă ați o adolescentă de liceu, de prin clasa a 10-a, a12-a. Felicitări pentru că aveți grijă de dumneavoastră.”, i-a scris cineva. „Mult mai tânără cu ținuta asta”, a remarcat alt fan pe contul ei oficial de Facebook.

Recomandări Părinții divorțați care au de plătit daune uriașe pentru accidentul produs cu bicicleta de băiatul lor de 10 ani: „Deciziile asupra copilului minor se iau în comun”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ce mănâncă Andreea Marin de când a slăbit 20 de kilograme

Anul trecut, Andreea Marin a început transformarea din punct de vedere fizic. După o vizită la medic, vedeta a început să slăbească. „Am fost acum câteva luni la medic că mi se părea că nu mai respir bine, am zis că e ceva cu inima, și mi-a spus medicul: «Eu vă știu pe dumneavoastră de vreo 20 de ani, de la „Surprize, surprize”, am venit la dumneavoastră în emisiune, poate nu vă mai amintiți, m-am schimbat și eu, v-ați schimbat și dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați schimbat cu 20 de kilograme în plus»”, a povestit pentru revista VIVA! vedeta.

A slăbit 13 kilograme cu ajutorul unei diete, iar acum se mândrește că, de fapt, a dat jos 20 de kilograme și are greutatea din liceu. Transformarea vedetei a fost remarcată de toți fanii ei, mai ales că Andreea Marin poartă acum rochii mulate.

Acum, Andreea Marin are un regim echilibrat și sănătos, mănâncă orice fel de mâncare, dar în porții mici. „Nu mai țin nicio dietă, acum am intrat într-un ritm normal de viață, pentru că am ajuns la greutatea dorită, nu am de gând să țin diete toată viața, dar trăiesc moderat. Corpul meu s-a învățat cu asta, nu mi se mai pare ceva greu. Mănânc porții mai mici, mănânc un singur fel la masă, nu amestec de fapt și totul este bine. Fac și sport de două ori pe săptămână, pentru menținere. Deci, se poate”, a mai zis ea.

Rezultate BAC toamnă 2024. Notele, publicate pe edu.ro.

Urmărește-ne pe Google News