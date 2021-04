Andreea Marin, mai sinceră ca niciodată: „Căsnicia cu Tuncay, o greșeală”. Ce spune despre Ștefan Bănică și prima căsătorie de la 21 de ani

Nu mulți știu faptul că Andreea Marin s-a căsătorit pentru prima oară pe când avea doar 21 de ani, mai exact în 1995. S-a îndrăgostit de Cristian Gheorghiță și a spus DA. Vedeta recunoaște acum că a fost o experiență de viață mariajul de atunci.

„Pentru primul soț (Cristian Gheorghiță, n.r.) am un respect special. Oamenii sunt așa cum sunt. Fiecare are modul lui de a privi viața și de a o trăi. Dar, să ne înțelegem foarte bine, tot ce contează azi pentru mine este relația prezentă, copilul meu. Trecutul are relevanță doar pentru că a lăsat niște lecții de viață. Dar nu trăiesc deloc cu gândul la trecut. Sfătuiesc pe toată lumea să-și vadă de viitor. Cel mai important bărbat din viața mea este cel care este acum lângă mine. Azi sunt un om matur. Poate că în trecut, tocmai din această lipsă de maturitate și din cauza faptului că am muncit foarte mult și m-am dedicat foarte mult carierei… poate nu am fost nici eu destul de pregătită pentru o relație de lungă durată”, a dezvăluit Andreea Marin în emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV.

Andreea Marin, despre Ștefan Bănică: „Este doar tatăl copilului meu și atât”

În 2013 a venit un alt episod neașteptat în viața vedetei. Anunța pe Facebook divorțul de Ștefan Bănică, tatăl fetiței sale Violeta. “După şapte ani de căsnicie, am decis de comun acord că e mai bine pentru noi să ne separăm, cu respect pentru tot ceea ce am construit împreună şi pentru copilul nostru. Planurile noastre de viitor nu mai coincid, dar vom continua să avem o relaţie civilizată, caldă, atât pentru fetiţa noastră, cât şi pentru noi. Dorinţa noastră este să depăşim şi acest moment cu aceeaşi discreţie, chiar dacă suntem conştienţi de valul de speculaţii şi neadevăruri ce va urma, de aceea vă rugăm să înţelegeţi decizia noastră de a nu acorda interviuri”, spuneau cei doi la vremea respectivă.

Acum, Andreea Marin și Ștefan Bănică au o relație bună doar prin prisma copilului lor.

„Eu nu m-am înrudit cu un om pentru că era cunoscut. Eram extrem de cunoscută și eu, pentru mine asta nu avea vreo relevanță! Nu exista nici o atracție pentru mine față de faptul că un om e cunoscut sau nu. Deloc! (…) Pentru mine el este doar tatăl copilului meu și atât. Este singura calitate care mai contează astăzi pentru mine”, a dezvăluit ea recent în aceeași emisiune.

Andreea Marin: „Căsnicia cu Tuncay, o mare greșeală”

Andreea Marin a fost căsătorită și cu Tuncay Ozturk aproximativ trei ani de zile, însă divorțul a venit în 2016. Vedeta afirmă acum că acel mariaj a fost o greșeală: „A treia căsătorie? S-o uităm! A fost o mare greșeală această a treia relație și prefer să o uit! Sunt un om cu capul pe umeri, nu mi-aș distruge viața doar din spirit de răzbunare față de cineva care pentru mine, la momentul acela, nu mai conta. Pentru că eu am decis să nu mai fiu în acea relație (cu Bănică jr, n.r.). Deci, despre ce vorbim? N-am de ce să trăiesc în trecut. Eu, când am spus punct, e punct! Simplu!”, a mai declarat Andreea Marin.

Andreea Marin revine pe micul ecran

Andreea Marin a spus acum ce se întâmplă cu emisiunea sa de la TVR 2. Curând va debuta al doilea sezon.

„Om frumos în fața camerei echipei «Nu există nu se poate cu Andreea Marin», om care visează la ce va ieși în spatele ei. Abia aștept să aduc în casele voastre oamenii extraordinari pe care îi descopăr zi de zi! Din 12 aprilie, sezon nou al emisiunii la TVR 2, de luni până joi, la ora 18 și în reluare la 23! ❤️ P. S. Dacă ați pierdut ediții din sezonul trecut, le puteți vedea acum, zi de zi, la aceleași ore, la TVR 2”, a dezvăluit vedeta în mediul online.

Citeşte şi:

Tăcerea lui Dumnezeu sub cupolă şi a oamenilor sub umbrele. Doar corul și preoții au cântat „Hristos a Înviat” la Catedrala Sfântul Iosif

„M-aș vaccina în Marea Britanie, dar nu în România”. Ce membru AUR spune asta

Un cercetător le propune autorităților echipamente pentru analiza poluării, care ar putea salva mii de vieți

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Traian Băsescu, reacție halucinantă în legătură cu condamnarea Ioanei: ”Nu-i atinge nimeni pe...”

Observatornews.ro Filmul crimei din Cernavodă este înfiorător. După ce a omorât-o pe profesoară, bărbatul a rămas câteva ore cu victima, pe întuneric

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 – 16 aprilie 2021. Lună Nouă în Berbec. Venus va intra în zodia Taurului

Știrileprotv.ro „Pleaca, ma, dracului de aici!” Ilie Nastase dezvaluie discutia istorica pe care a avut-o cu Nicolae Ceausescu: „Am inceput sa transpir, mi-a spus-o exact cu cuvintele astea!”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)